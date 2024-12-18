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Posted 18 декабря, 15:35

Published 18 декабря, 15:35

Modified 18 декабря, 15:37

Updated 18 декабря, 15:37

Прогноз погоды на новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле

Прогноз погоды на новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле

18 декабря 2024, 15:35
Фото: 1MI.
Новогодняя ночь в Нижнем Тагиле будет мягкой и комфортной, с температурой около -5…-10 градусов и возможным снегопадом. Несмотря на теплый декабрь, вторая половина зимы на Урале может принести морозы.

Свердловчане могут готовятся к приятному сюрпризу этой зимой — погода в новогоднюю ночь обещает быть не только комфортной, но и сказочно красивой. Синоптики огласили прогноз погоды для Нижнего Тагила на 31 декабря и 1 января.

Температура воздуха ожидается в пределах -5 до -10, а также есть вероятность небольшого снега. Специалисты подчеркивают, что погодные условия могут немного измениться ближе к празднику, однако на данный момент это наиболее вероятный сценарий, сообщает URA.RU.

Стоит отметить, что нынешняя зима на Урале имеет все шансы оказаться мягче обычного. Декабрь уже демонстрирует более теплые температуры, чем обычно бывает в этот период года. Однако жители региона должны быть готовы к тому, что во второй половине зимы возможно похолодание и наступление морозов.

Напоминаем, что совсем скоро в Нижнем Тагиле вновь пройдет акция «Автоелка-2024».

В Свердловской области ожидается теплая и снежная погода
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