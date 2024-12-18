Прогноз погоды на новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле

Стоит отметить, что нынешняя зима на Урале имеет все шансы оказаться мягче обычного. Декабрь уже демонстрирует более теплые температуры, чем обычно бывает в этот период года. Однако жители региона должны быть готовы к тому, что во второй половине зимы возможно похолодание и наступление морозов.