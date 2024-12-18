ПСБ предложил уральским предпринимателям финансовые продукты с дополнительным доходом

Posted 18 декабря, 13:35
Published 18 декабря, 13:35
Modified 18 декабря, 13:37
Updated 18 декабря, 13:37
Современный финансовый рынок предлагает компаниям и предпринимателям целый спектр финансовых инструментов — их правильное использование помогает управлять ликвидностью, а также получать дополнительный доход от остатков денежных средств на счетах и сокращать затраты на внешнее привлечение финансирования. Тем предпринимателям, которые сегодня считают, что лучше получать банковские начисления на свои средства, чем платить проценты по кредитам, ПСБ предлагает ряд инструментов для получения дополнительного дохода.
Самый простой и доступный каждому предпринимателю продукт — начисление процентов на текущий остаток по счету. Для получения выплат клиенту необходимо заключить дополнительное соглашение о начислении процентов на срок от 31 до 91 дня. Выплата процентов производится ежемесячно.
Также ПСБ предлагает бизнесу начисление процентов на неснижаемый остаток по счету — это стабильная сумма, которая находится на расчетном счете предпринимателя, позволяющая ему получать дополнительный доход. Выплата процентов производится ежемесячно, а размер процентной ставки зависит от срока и суммы неснижаемого остатка.
Группам компаний или холдингам будет интересен виртуальный пулинг от ПСБ. Виртуальный пулинг позволяет онлайн объединить остатки на счетах участников пула, которые входят в группу компаний (холдинг), но при этом могут принадлежать разным юридическим лицам и ИП. Это позволяет повысить начисление процентов на остатки без фактического движения денежных средств. Чем больше сумма виртуального пула, тем выше процентная ставка.
Таким образом банк помогает оптимизировать финансовые потоки и увеличить прибыль бизнеса.
Все средства на расчетных и депозитных счетах ИП и юридических лиц застрахованы в соответствии с законом о страховании вкладов в банках Российской Федерации.
Подробную информацию о продуктах можно узнать у менеджера ПСБ или на сайте.
Офис ПСБ в городе Нижний Тагил: проспект Мира, дом 22.