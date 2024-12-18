ПСБ предложил уральским предпринимателям финансовые продукты с дополнительным доходом

Современный финансовый рынок предлагает компаниям и предпринимателям целый спектр финансовых инструментов — их правильное использование помогает управлять ликвидностью, а также получать дополнительный доход от остатков денежных средств на счетах и сокращать затраты на внешнее привлечение финансирования. Тем предпринимателям, которые сегодня считают, что лучше получать банковские начисления на свои средства, чем платить проценты по кредитам, ПСБ предлагает ряд инструментов для получения дополнительного дохода.