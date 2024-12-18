tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 05:15

Published 18 декабря, 05:15

Modified 18 декабря, 05:15

Updated 18 декабря, 05:15

Россиянам рассказали, когда МРОТ превысит 22 тысячи рублей

18 декабря 2024, 05:15
Минимальный размер оплаты труда в России увеличится почти на 17%. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА «Новости», что в новом году он составит 22 440 рублей.

«МРОТ с 1 января 2025 года увеличится на 16,6% и достигнет 22 440 рублей», — сказала она.

Бессараб сообщила, что повышение скажется на доходах более 5,7 миллиона человек. Среди них бюджетники и работники реального сектора экономики, сообщает 360.ru.

Законопроект о повышении МРОТ внесло правительство. Президент России Владимир Путин подписал его в октябре. Кроме зарплат этот показатель скажется на размере некоторых пособий и страховых взносов. В 2024 году он составил 19 242 рубля. После индексации соотношение между минимальной и медианной зарплатой увеличится до 48%.

Росстат подсчитал, что 26,2% работников зарабатывают от 27 до 45 тысяч рублей в месяц и лишь 11,2% — больше 100 тысяч. Для того, чтобы получать пенсию в размере 30 тысяч рублей, россиянам следует зарабатывать около 75 тысяч.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика