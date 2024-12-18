Россиянам рассказали, когда МРОТ превысит 22 тысячи рублей

Росстат подсчитал, что 26,2% работников зарабатывают от 27 до 45 тысяч рублей в месяц и лишь 11,2% — больше 100 тысяч. Для того, чтобы получать пенсию в размере 30 тысяч рублей, россиянам следует зарабатывать около 75 тысяч.