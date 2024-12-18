Снег теперь чищу в пять раз быстрее — спина не болит: старый дедовский метод

Вот почему наши предки придумали хитрый трюк, который помогает быстро и легко прочистить дорожку так, чтобы при этом не сошло семь потов. Этот дедовский лайфхак очень прост: возьмите старый таз с широким дном, положите в него несколько кирпичей или любые другие предметы для утяжеления, привяжите к нему веревку и приступайте к выполнению миссии.