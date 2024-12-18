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Posted 18 декабря, 13:09

Published 18 декабря, 13:09

Modified 18 декабря, 13:11

Updated 18 декабря, 13:11

Снег теперь чищу в пять раз быстрее — спина не болит: старый дедовский метод

Снег теперь чищу в пять раз быстрее — спина не болит: старый дедовский метод

18 декабря 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Чистка снега — занятие довольно утомительное и нудное. Снежная масса липнет к лопате, у человека, особенно пожилого, быстро начинает болеть спина. Однако есть старый проверенный метод, который поможет справиться с заносами на участке в пять раз быстрее.

Обычно для уборки участка от снега используют специальные лопаты. Однако далеко не все умеют ими пользоваться. Между тем неправильная техника уборки снега приводит к травмам и перенапряжению мышц. Люди, которые не привыкли к физической активности, быстро устают и сталкиваются с болями в спине и даже растяжением связок.

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А в некоторых случаях снега выпадает так много, что требуется много времени и усилий для его уборки. Если у вас большой участок или территория частного дома, то проблема выходит из-под контроля.

Вот почему наши предки придумали хитрый трюк, который помогает быстро и легко прочистить дорожку так, чтобы при этом не сошло семь потов. Этот дедовский лайфхак очень прост: возьмите старый таз с широким дном, положите в него несколько кирпичей или любые другие предметы для утяжеления, привяжите к нему веревку и приступайте к выполнению миссии.

Останется покатать такие санки по участку — снег примнется и бортиками таза откинется в стороны. Остатки снега потом можно сровнять метелкой или веником, — такой совет дает портал «Все инструменты».
Для пожилых людей традиционные методы уборки снега слишком утомительныДля пожилых людей традиционные методы уборки снега слишком утомительны
Для пожилых людей традиционные методы уборки снега слишком утомительны. Фото: Изображение Midjourney

Кстати, в таз вместо кирпичей можно посадить внуков — для детворы веселье, для пожилых людей — огромная польза!

Однако стоит учесть, что такой метод уборки подходит лишь для свежего снега, который еще не успел уплотниться и утрамбоваться. Со старыми мерзлыми сугробами все же придется бороться по-другому. Поэтому после снегопадов не откладывайте уборку в долгий ящик и сразу же выходите на борьбу со снегом!

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Снег#Уборка#Дача#Лопата#Пожилые#Дом и сад#КЦ#Полезные советы
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