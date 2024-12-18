Снег теперь чищу в пять раз быстрее — спина не болит: старый дедовский метод

Posted 18 декабря, 13:09
Published 18 декабря, 13:09
Modified 18 декабря, 13:11
Updated 18 декабря, 13:11
Обычно для уборки участка от снега используют специальные лопаты. Однако далеко не все умеют ими пользоваться. Между тем неправильная техника уборки снега приводит к травмам и перенапряжению мышц. Люди, которые не привыкли к физической активности, быстро устают и сталкиваются с болями в спине и даже растяжением связок.
А в некоторых случаях снега выпадает так много, что требуется много времени и усилий для его уборки. Если у вас большой участок или территория частного дома, то проблема выходит из-под контроля.
Вот почему наши предки придумали хитрый трюк, который помогает быстро и легко прочистить дорожку так, чтобы при этом не сошло семь потов. Этот дедовский лайфхак очень прост: возьмите старый таз с широким дном, положите в него несколько кирпичей или любые другие предметы для утяжеления, привяжите к нему веревку и приступайте к выполнению миссии.
Останется покатать такие санки по участку — снег примнется и бортиками таза откинется в стороны. Остатки снега потом можно сровнять метелкой или веником, — такой совет дает портал «Все инструменты».
Кстати, в таз вместо кирпичей можно посадить внуков — для детворы веселье, для пожилых людей — огромная польза!
Однако стоит учесть, что такой метод уборки подходит лишь для свежего снега, который еще не успел уплотниться и утрамбоваться. Со старыми мерзлыми сугробами все же придется бороться по-другому. Поэтому после снегопадов не откладывайте уборку в долгий ящик и сразу же выходите на борьбу со снегом!
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