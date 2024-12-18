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Posted 18 декабря, 15:18

Published 18 декабря, 15:18

Modified 18 декабря, 15:20

Updated 18 декабря, 15:20

Свердловская ГАИ предупреждает водителей в регионе об опасности на дорогах

Свердловская ГАИ предупреждает водителей в регионе об опасности на дорогах

18 декабря 2024, 15:18
Фото: 1MI.
Автоинспекция Свердловской области предупреждает жителей региона об опасности на дорогах. В ближайшее время начнется снегопад.

ГАИ Свердловской области призывает водителей быть предельно осторожными во время перемещения на транспорте.

Из-за снегопадов, которые движутся на регион, видимость на трассах резко ухудшится.

За рулем граждане должны выбирать скорость, которая позволит успеть среагировать на нештатные ситуации, также рекомендуется увеличить дистанцию между машинами, а маневры выполнять аккуратно.

Во время осадков лучше и безопаснее избегать обгонов, рекомендует Управление ГАИ.

Тем, кто сел за руль недавно, инспекторы советуют в случае неуверенности в своих водительских навыках воздержаться от поездок в снегопады, а перед выездом убедиться, что автомобиль готов к перемене сезона.

В инспекции ГУ МВД региона напоминают, что сотрудники дежурят на постах и готовы прийти на помощь в случае ЧП.

Ранее сообщалось о массовой аварии на ЕКАД, которую устроил легковой автомобиль во время перестроения.

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#Александра Никитская#Свердловская область#Безопасность#Осадки#ГАИ#Водитель#Меры безопасности#Дороги#Екатеринбург#Рекомендации#Инспекторы ГАИ
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