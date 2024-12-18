Свердловская ГАИ предупреждает водителей в регионе об опасности на дорогах

Posted 18 декабря, 15:18
Published 18 декабря, 15:18
Modified 18 декабря, 15:20
Updated 18 декабря, 15:20
ГАИ Свердловской области призывает водителей быть предельно осторожными во время перемещения на транспорте.
Из-за снегопадов, которые движутся на регион, видимость на трассах резко ухудшится.
За рулем граждане должны выбирать скорость, которая позволит успеть среагировать на нештатные ситуации, также рекомендуется увеличить дистанцию между машинами, а маневры выполнять аккуратно.
Во время осадков лучше и безопаснее избегать обгонов, рекомендует Управление ГАИ.
Тем, кто сел за руль недавно, инспекторы советуют в случае неуверенности в своих водительских навыках воздержаться от поездок в снегопады, а перед выездом убедиться, что автомобиль готов к перемене сезона.
В инспекции ГУ МВД региона напоминают, что сотрудники дежурят на постах и готовы прийти на помощь в случае ЧП.
Ранее сообщалось о массовой аварии на ЕКАД, которую устроил легковой автомобиль во время перестроения.