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Posted 18 декабря, 04:03

Published 18 декабря, 04:03

Modified 18 декабря, 04:03

Updated 18 декабря, 04:03

Светофор перестанет работать на перекрестке в Нижнем Тагиле

Светофор перестанет работать на перекрестке в Нижнем Тагиле

18 декабря 2024, 04:03
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле в течение непродолжительного времени будет отключен светофор на пересечении улиц Индустриальная — Циолковского. Объект обесточат 18 декабря 2024 года.

Объект будет в неэксплуатируемом состоянии из-за заранее запланированного отключения электричества в этом районе, рассказали в городском ЦОДД.

Отключение пройдет два раза: с девяти часов утра до 10 часов утра, а также днем в 13:30. Снова эксплуатировать светофор начнут в 14:30.

Автомобилистам и пешеходам в это время рекомендуют соблюдать правила ПДД и быть внимательными на проезжей части, чтобы избежать аварий.

Напомним, 17 декабря 2024 года в городе не работали светофорные объекты на перекрестках Красногвардейская — УПИ и Индустриальная — Балакинская.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Светофор#ПДД#Электроснабжение#Перекресток#Отключение#Екатеринбург#Проезжая часть#ЦОДД
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