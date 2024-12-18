Светофор перестанет работать на перекрестке в Нижнем Тагиле

Posted 18 декабря, 04:03
Published 18 декабря, 04:03
Modified 18 декабря, 04:03
Updated 18 декабря, 04:03
Объект будет в неэксплуатируемом состоянии из-за заранее запланированного отключения электричества в этом районе, рассказали в городском ЦОДД.
Отключение пройдет два раза: с девяти часов утра до 10 часов утра, а также днем в 13:30. Снова эксплуатировать светофор начнут в 14:30.
Автомобилистам и пешеходам в это время рекомендуют соблюдать правила ПДД и быть внимательными на проезжей части, чтобы избежать аварий.
Напомним, 17 декабря 2024 года в городе не работали светофорные объекты на перекрестках Красногвардейская — УПИ и Индустриальная — Балакинская.