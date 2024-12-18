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Posted 18 декабря, 06:44

Published 18 декабря, 06:44

Modified 18 декабря, 06:46

Updated 18 декабря, 06:46

Тагильчанам рассказали как действовать в случае режима «Внимание всем»

Тагильчанам рассказали как действовать в случае режима «Внимание всем»

18 декабря 2024, 06:44
Фото: 1MI.
Тагильчанам рассказали как действовать в случае угрозы затопления и при авариях на химическом и радиационном объектах.

МБУ «Центр защиты населения» опубликовал план действий на случаи различных ЧС.

Так, при угрозе затопления надо перекрыть воду и газ, отключить электроэнергию. Закрыть вентотверстия и следовать в указанное безопасное место.

В случаях химической и радиационной опасности необходимо надеть противогаз, маску или респиратор. Взять аптечку и документы, предупредить об опасности окружающих и покинуть опасное место самим, а также помочь это сделать окружающим.

Затем укрыться в надежном месте и закрыть окна и вентиляционные отверстия.

Напомним, в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга построят новые бомбоубежища.

В Екатеринбурге бомбоубежища планируют снести без разрешения Росимущества
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Опасность#Меры безопасности#Затопление#Екатеринбург
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