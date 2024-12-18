Тагильчанам рассказали как действовать в случае режима «Внимание всем»

Posted 18 декабря, 06:44
Published 18 декабря, 06:44
Modified 18 декабря, 06:46
Updated 18 декабря, 06:46
МБУ «Центр защиты населения» опубликовал план действий на случаи различных ЧС.
Так, при угрозе затопления надо перекрыть воду и газ, отключить электроэнергию. Закрыть вентотверстия и следовать в указанное безопасное место.
В случаях химической и радиационной опасности необходимо надеть противогаз, маску или респиратор. Взять аптечку и документы, предупредить об опасности окружающих и покинуть опасное место самим, а также помочь это сделать окружающим.
Затем укрыться в надежном месте и закрыть окна и вентиляционные отверстия.
Напомним, в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга построят новые бомбоубежища.