Театры Нижнего Тагила получили гранты на новые спектакли

Posted 18 декабря, 15:02
Published 18 декабря, 15:02
Modified 18 декабря, 15:04
Updated 18 декабря, 15:04
Сразу несколько театров Нижнего Тагила получили поддержку в виде грантов и финансирования от Минкульта Свердловской области, федерального ведомства и грантовых автономных некоммерческих организаций.
Так, Новый Молодежный театр закрывался на капитальный ремонт и недавно вновь распахнул свои двери. Обновление состоялось благодаря нацпроекту «Культура».
Также НМТ Нижнего Тагила получил грант, как и театр кукол и драмтеатр им. Мамина-Сибиряка.
Региональное Министерство культуры выделит бюджетные средства для двух спектаклей в драмтеатре, здесь в будущем году поставят «Помните!» ко Дню Победу и «Король Лир» Шекспира, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
НТДТ получил и грант «Русских сезонов». На эти средства поставят «Сказку о рыбаке и рыбке».
Фонд культурных инициатив при Президенте РФ выделил средства на фестиваль «Золотой ключик», где соревнуются детские коллективы.
Нижнетагильский Театр кукол и Молодежный театр благодаря программе «Особый взгляд» и фонду «Искусство, наука и спорт» смогли организовать специальное комментирование спектаклей для незрячих и слабовидящих гостей театра. Сумма, затраченная на специальную озвучку театральных действий, превысила 8 миллионов.
Театр кукол также получил «Театральный Лисенок», чье изваяние стало городской достопримечательностью, 150 тысяч.
Ранее редакция TagilCity.ru публиковала репортаж из Нового молодежного театра.