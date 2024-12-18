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Posted 18 декабря, 15:57

Published 18 декабря, 15:57

Modified 18 декабря, 15:59

Updated 18 декабря, 15:59

В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов у ТЦ «Гринвич»

Транспортный коллапс: в Екатеринбурге с рельсов сошел трамвай — движение встало

18 декабря 2024, 15:57
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов у ТЦ «Гринвич»

Инцидент с трамваем произошел у ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге вечером в среду, 18 декабря. Масштабный затор возник на улице Куйбышева и на прилегающих дорогах.

Вагон, который ехал по маршруту №10, сошел с рельсов. Вслед за аварийным трамваем выстроилась целая цепочка из вагонов, которые следовали по четырем маршрутам, пишет Ura.ru со ссылкой на очевидца происшествия.

О причинах аварии не сообщается. На месте уже работают аварийные бригады, которые пытаются вернуть транспортное средство на рельсы. Из-за затора на путях встали и автомобили, движение в районе фактически парализовано.

10 декабря в результате ДТП екатеринбургские трамваи встали в пробку в районе Южного Вокзала.

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#Дарья Бобровицкая#ДТП#Рельсы#Пробка#Трамвай#Движение#Екатеринбург#Затор#Дорожный инцидент
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