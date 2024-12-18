Транспортный коллапс: в Екатеринбурге с рельсов сошел трамвай — движение встало

Posted 18 декабря, 15:57
Published 18 декабря, 15:57
Modified 18 декабря, 15:59
Updated 18 декабря, 15:59
Вагон, который ехал по маршруту №10, сошел с рельсов. Вслед за аварийным трамваем выстроилась целая цепочка из вагонов, которые следовали по четырем маршрутам, пишет Ura.ru со ссылкой на очевидца происшествия.
О причинах аварии не сообщается. На месте уже работают аварийные бригады, которые пытаются вернуть транспортное средство на рельсы. Из-за затора на путях встали и автомобили, движение в районе фактически парализовано.
10 декабря в результате ДТП екатеринбургские трамваи встали в пробку в районе Южного Вокзала.