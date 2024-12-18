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Posted 18 декабря, 13:53

Published 18 декабря, 13:53

Modified 18 декабря, 13:55

Updated 18 декабря, 13:55

Участник СВО из Ирбита только после жалоб получил удостоверение ветерана

Участник СВО из Ирбита только после жалоб получил удостоверение ветерана

18 декабря 2024, 13:53
Фото: 1MI.
В течение двух лет житель Ирбита не мог получить удостоверение ветерана боевых действий. Однако ему удалось этого добиться.

Участник СВО из Ирбита получил удостоверение ветерана боевых действий только через несколько лет службы в зоне боевых действий.

Боец добивался получения документа с 2022 года. В 2024 его супруга обратилась к депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову. После этого документ все же оформили, но он еще семь месяцев хранился в воинской части. После повторного обращения к депутату, военная прокуратура ЦВО оперативно передала удостоверение ветерана бойцу. Об этом Максим Иванов рассказал на своей странице в соцсети.

Иванов подчеркнул необходимость борьбы с равнодушием со стороны некоторых должностных лиц.

Ранее в Екатеринбурге раненый боец СВО не мог получить положенные выплаты.

В Свердловской области участник СВО не мог получить положенные ему выплаты
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Удостоверение#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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