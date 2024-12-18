Участник СВО из Ирбита только после жалоб получил удостоверение ветерана

Боец добивался получения документа с 2022 года. В 2024 его супруга обратилась к депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову. После этого документ все же оформили, но он еще семь месяцев хранился в воинской части. После повторного обращения к депутату, военная прокуратура ЦВО оперативно передала удостоверение ветерана бойцу. Об этом Максим Иванов рассказал на своей странице в соцсети.