Участник СВО из Ирбита только после жалоб получил удостоверение ветерана

Posted 18 декабря, 13:53
Published 18 декабря, 13:53
Modified 18 декабря, 13:55
Updated 18 декабря, 13:55
Участник СВО из Ирбита получил удостоверение ветерана боевых действий только через несколько лет службы в зоне боевых действий.
Боец добивался получения документа с 2022 года. В 2024 его супруга обратилась к депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову. После этого документ все же оформили, но он еще семь месяцев хранился в воинской части. После повторного обращения к депутату, военная прокуратура ЦВО оперативно передала удостоверение ветерана бойцу. Об этом Максим Иванов рассказал на своей странице в соцсети.
Иванов подчеркнул необходимость борьбы с равнодушием со стороны некоторых должностных лиц.
Ранее в Екатеринбурге раненый боец СВО не мог получить положенные выплаты.