В Березовском простятся с почетным гражданином Николаем Ошкуковым

Posted 18 декабря, 08:53
Published 18 декабря, 08:53
Modified 18 декабря, 08:55
Updated 18 декабря, 08:55
Глава Березовского Евгений Писцов сообщил о смерти почетного гражданина города Николая Григорьевича Ошкукова. Глава города отметил, что Ошкуков был его единомышленником и мудрым советчиком.
Трудовая деятельность Николая была связана с Березовским с 1963 года. За жизнь он потрудился на различных управляющих должностях от горкома партии до руководителя филиала Уральского электромеханического завода и заместителя главы Березовского. За многолетнюю работу он был награжден многочисленными грамотами и медалями, а в 1998 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Березовского».
Прощание с Николаем Ошкуковым состоится 19 декабря в 11 часов утра в мэрии, отпевание пройдет в полдень в церкви Сретения Господня в Старопышминске.
Ранее в Нижнем Тагиле простились с заслуженным работником ОАО «Уралэлектромонтаж».