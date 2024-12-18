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Posted 18 декабря, 08:53

Published 18 декабря, 08:53

Modified 18 декабря, 08:55

Updated 18 декабря, 08:55

В Березовском простятся с почетным гражданином Николаем Ошкуковым

В Березовском простятся с почетным гражданином Николаем Ошкуковым

18 декабря 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney.
Ушел из жизни почетный гражданин Березовского Николай Ошкуков.

Глава Березовского Евгений Писцов сообщил о смерти почетного гражданина города Николая Григорьевича Ошкукова. Глава города отметил, что Ошкуков был его единомышленником и мудрым советчиком.

Трудовая деятельность Николая была связана с Березовским с 1963 года. За жизнь он потрудился на различных управляющих должностях от горкома партии до руководителя филиала Уральского электромеханического завода и заместителя главы Березовского. За многолетнюю работу он был награжден многочисленными грамотами и медалями, а в 1998 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Березовского».

Прощание с Николаем Ошкуковым состоится 19 декабря в 11 часов утра в мэрии, отпевание пройдет в полдень в церкви Сретения Господня в Старопышминске.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Прощание#Екатеринбург#Умер
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