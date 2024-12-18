В Березовском простятся с почетным гражданином Николаем Ошкуковым

Трудовая деятельность Николая была связана с Березовским с 1963 года. За жизнь он потрудился на различных управляющих должностях от горкома партии до руководителя филиала Уральского электромеханического завода и заместителя главы Березовского. За многолетнюю работу он был награжден многочисленными грамотами и медалями, а в 1998 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Березовского».