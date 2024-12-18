В «Единой России» рассказали об итогах работы в осеннюю сессию

Posted 18 декабря, 14:42
Published 18 декабря, 14:42
Modified 18 декабря, 14:42
Updated 18 декабря, 14:42
Среди ключевых инициатив в осеннюю сессию — запрет на взыскание исполнительского сбора с участников СВО, предоставление статуса ветерана боевых действий работникам военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудникам МЧС, участвующим в разминировании территорий в зоне СВО, а также возможность жилищной регистрации участников СВО по доверенности и внеочередное обеспечение жильем военных с детьми-инвалидами, сообщил секретарь генсовета Владимир Якушев.
Кроме этого, партия активно работала над федеральным бюджетом, который в итоге получился сбалансированным и отвечающим стратегическим приоритетам развития страны. Документ предусматривает 15 трлн рублей на реализацию народной программы. Из них 161,7 млрд рублей добавлено поправками «Единой России». Средства пойдут на финансирование строительства школ, дорог, инфраструктуры детского отдыха и спорта, поддержку науки, села и регионов, а также поддержку участников СВО и их семей. Также внесены законопроекты о дополнительном отпуске для родителей и супругов раненых бойцов СВО, о дополнительной защите прав временных работников и совершенствовании работы частных агентств занятости.
По словам Владимира Якушева, в осеннюю сессию фракция «Единая Россия» внесла 100 законопроектов, 87 из которых уже стали законами. В том числе принято 17 законов по поддержке участников СВО, внесённых по инициативе партии, 12 — на рассмотрении. Владимир Якушев подчеркнул, что в следующем году предстоит не менее напряженная работа.
«На прошедшем XXII съезде президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили задачи на ближайшую перспективу. Это прежде всего касается продолжения работы по поддержке ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших своих близких. У нас появился отдельный раздел в народной программе. Большинство его положений касаются именно совершенствования законодательства. Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость участия всех партийных институтов в реализации новых национальных проектов. Особый акцент сделан на нашем участии в программе капитального ремонта школ. Также глава государства подчеркнул важность партийного участия в реализации программ социальной газификации, благоустройства общественных пространств, модернизации почтовых отделений», — резюмировал секретарь генсовета «Единой России».