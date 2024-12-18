В «Единой России» рассказали об итогах работы в осеннюю сессию

Кроме этого, партия активно работала над федеральным бюджетом, который в итоге получился сбалансированным и отвечающим стратегическим приоритетам развития страны. Документ предусматривает 15 трлн рублей на реализацию народной программы. Из них 161,7 млрд рублей добавлено поправками «Единой России». Средства пойдут на финансирование строительства школ, дорог, инфраструктуры детского отдыха и спорта, поддержку науки, села и регионов, а также поддержку участников СВО и их семей. Также внесены законопроекты о дополнительном отпуске для родителей и супругов раненых бойцов СВО, о дополнительной защите прав временных работников и совершенствовании работы частных агентств занятости.