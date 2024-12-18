В Екатеринбург прибыли новые троллейбусы — у них не работают тормоза

Posted 18 декабря, 17:05
Published 18 декабря, 17:05
Modified 18 декабря, 17:07
Updated 18 декабря, 17:07
В столицу Урала привезли партию троллейбусов «Синара» — город пополнился транспортом из Челябинска.
Однако в нескольких единицах обнаружились проблемы: не работают должным образом датчики давления в тормозных системах.
В компании «Синара» от претензий не отказались, пишет издание E1. В пресс-службе заявили, что в Екатеринбург уже выслана сервисная бригада для осмотра общественного транспорта устранения неполадок и замены датчиков.
Уже в ближайшее время троллейбусы выйдут на линию.
Ранее водителей из Свердловской области предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за осадков.