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Posted 18 декабря, 17:05

Published 18 декабря, 17:05

Modified 18 декабря, 17:07

Updated 18 декабря, 17:07

В Екатеринбург прибыли новые троллейбусы — у них не работают тормоза

В Екатеринбург прибыли новые троллейбусы — у них не работают тормоза

18 декабря 2024, 17:05
Фото: 1MI.
В Екатеринбург привезли новую партию троллейбусов. У части из них оказались нерабочими тормозные системы.

В столицу Урала привезли партию троллейбусов «Синара» — город пополнился транспортом из Челябинска.

Однако в нескольких единицах обнаружились проблемы: не работают должным образом датчики давления в тормозных системах.

В компании «Синара» от претензий не отказались, пишет издание E1. В пресс-службе заявили, что в Екатеринбург уже выслана сервисная бригада для осмотра общественного транспорта устранения неполадок и замены датчиков.

Уже в ближайшее время троллейбусы выйдут на линию.

Ранее водителей из Свердловской области предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за осадков.

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