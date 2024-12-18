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Posted 18 декабря, 12:25

Published 18 декабря, 12:25

Modified 18 декабря, 12:27

Updated 18 декабря, 12:27

В Екатеринбурге два человека заразились ботулизмом из-за шпрот

В Екатеринбурге два человека заразились ботулизмом из-за шпрот

18 декабря 2024, 12:25
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге два человека оказались в больнице из-за отравления шпротами. В консервах нашли ботулотоксин. Пострадавшие в тяжелом состоянии в больнице.

В Екатеринбурге два человека госпитализированы в тяжелом состоянии с отравлением ботулотоксином.

Причиной заболевания, опасного для жизни, стали рыбные консервы, купленные пострадавшими на небольшом рынке у Дома культуры ВОС у человека, который торговал продуктами из грузового автомобиля, сообщает областное Управление Роспотребнадзора .

После госпитализации двух женщин остатки шпрот были переданы в «Центр гигиены и эпидемиологии» столицы Урала — там во время экспертизы и нашли ботулотоксин.

Информация о продавце направлена в полицию, сообщают в Роспотребнадзоре региона. Мужчину ищут.

Всех жителей просят при обнаружении шпрот «Шпроты из балтийской кильки в масле „За Родину“», изготовленных 13 сентября 2024 года, срочно обратиться в Роспотребнадзор по номеру телефона 8(343)270-15-91.

Ранее сообщалось о случае массового отравления детей в ЯНАО.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
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#Александра Никитская#Происшествия#Продукты#Опасность#Отравление#Екатеринбург#Некачественные продукты#Ботулизм
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