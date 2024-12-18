В Екатеринбурге два человека заразились ботулизмом из-за шпрот

Posted 18 декабря, 12:25
Published 18 декабря, 12:25
Modified 18 декабря, 12:27
Updated 18 декабря, 12:27
В Екатеринбурге два человека госпитализированы в тяжелом состоянии с отравлением ботулотоксином.
Причиной заболевания, опасного для жизни, стали рыбные консервы, купленные пострадавшими на небольшом рынке у Дома культуры ВОС у человека, который торговал продуктами из грузового автомобиля, сообщает областное Управление Роспотребнадзора .
После госпитализации двух женщин остатки шпрот были переданы в «Центр гигиены и эпидемиологии» столицы Урала — там во время экспертизы и нашли ботулотоксин.
Информация о продавце направлена в полицию, сообщают в Роспотребнадзоре региона. Мужчину ищут.
Всех жителей просят при обнаружении шпрот «Шпроты из балтийской кильки в масле „За Родину“», изготовленных 13 сентября 2024 года, срочно обратиться в Роспотребнадзор по номеру телефона 8(343)270-15-91.
Ранее сообщалось о случае массового отравления детей в ЯНАО.