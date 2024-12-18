В Екатеринбурге инженер ТСЖ избил жительницу элитного ЖК

Posted 18 декабря, 09:43
Published 18 декабря, 09:43
Modified 18 декабря, 09:45
Updated 18 декабря, 09:45
Работник одного из екатеринбургских ТСЖ мешает спокойно жить всем жителям одной из обслуживаемых им многоэтажки, передает слова местных Ural Mash.
По словам жильцов, мужчина часто ссорится с ними и не пускает водителей за шлагбаум. Одной пожилой женщине отключил воду. Поводом стали цветы, которые она хотела посадить в подъезде.
А несколько дней назад инженер впустил хулигана, который мог быть под воздействием наркотиков. Тот выламывал двери жильцам. А когда собственница квартиры пришла узнать, зачем он пускает посторонних в дом, мужчина ее просто избил.
Сам инженер утверждает, что это ложь и собственники просто хотят сменить УК.
Напомним, молодые люди избили охранника дома в Екатеринбурге.