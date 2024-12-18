tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 09:43

Published 18 декабря, 09:43

Modified 18 декабря, 09:45

Updated 18 декабря, 09:45

В Екатеринбурге инженер ТСЖ избил жительницу элитного ЖК

В Екатеринбурге инженер ТСЖ избил жительницу элитного ЖК

18 декабря 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге инженер ТСЖ избил жительницу элитного ЖК. Женщина хотела выяснить, зачем он пустил в подъезд хулигана.

Работник одного из екатеринбургских ТСЖ мешает спокойно жить всем жителям одной из обслуживаемых им многоэтажки, передает слова местных Ural Mash.

По словам жильцов, мужчина часто ссорится с ними и не пускает водителей за шлагбаум. Одной пожилой женщине отключил воду. Поводом стали цветы, которые она хотела посадить в подъезде.

А несколько дней назад инженер впустил хулигана, который мог быть под воздействием наркотиков. Тот выламывал двери жильцам. А когда собственница квартиры пришла узнать, зачем он пускает посторонних в дом, мужчина ее просто избил.

Сам инженер утверждает, что это ложь и собственники просто хотят сменить УК.

В Челябинске неизвестный ворвался в детский сад
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Драка#Тсж#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика