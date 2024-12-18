В Екатеринбурге пациентка стоматологии получила серьезную травму

Posted 18 декабря, 08:29
Published 18 декабря, 08:29
Modified 18 декабря, 08:31
Updated 18 декабря, 08:31
Постоянная клиентка клиники «Студия-С» после визита в стоматологию выяснила, что штифт, который должен был быть вкручен врачом в челюсть, попал в мягкие ткани. У доктора соскочила рука, и винт попал под кость.
После медицинской процедуры у женщины по имени Надежда начала идти кровь, она испытывала болезненные ощущения.
Доктор послал клиентку на снимок челюсти, где и стала видна ошибка, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Надежду. Затем врач порекомендовал Надежде ехать в ЦРБ Екатеринбурга №23: в лечебном учреждении пациентку повезли на срочную операцию. Во время вмешательства штифт достали: инородное тело представляло опасность, поскольку штифт в мягких тканях мог начать двигаться.
После операции Надежда две недели восстанавливалась. И решила истребовать с клиники компенсацию, но в частной стоматологии ей лишь предложили бесплатно лечить зубы. Тогда женщина обратилась к юристу Юлии Липинской. Если клиника не выплатит деньги за моральный вред, то клиентка пойдет в суд.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге умер новорожденный ребенок. Причиной смерти могло стать генетическое заболевание.