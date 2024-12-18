В Екатеринбурге пациентка стоматологии получила серьезную травму

После операции Надежда две недели восстанавливалась. И решила истребовать с клиники компенсацию, но в частной стоматологии ей лишь предложили бесплатно лечить зубы. Тогда женщина обратилась к юристу Юлии Липинской. Если клиника не выплатит деньги за моральный вред, то клиентка пойдет в суд.