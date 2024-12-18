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Posted 18 декабря, 08:29

Published 18 декабря, 08:29

Modified 18 декабря, 08:31

Updated 18 декабря, 08:31

В Екатеринбурге пациентка стоматологии получила серьезную травму

В Екатеринбурге пациентка стоматологии получила серьезную травму

18 декабря 2024, 08:29
Фото: 1MI.
Посетительница частной стоматологической клиники в Екатеринбурге вместо лечения получила травму челюсти — ей пришлось ложиться на экстренную операцию.

Постоянная клиентка клиники «Студия-С» после визита в стоматологию выяснила, что штифт, который должен был быть вкручен врачом в челюсть, попал в мягкие ткани. У доктора соскочила рука, и винт попал под кость.

После медицинской процедуры у женщины по имени Надежда начала идти кровь, она испытывала болезненные ощущения.

Доктор послал клиентку на снимок челюсти, где и стала видна ошибка, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Надежду. Затем врач порекомендовал Надежде ехать в ЦРБ Екатеринбурга №23: в лечебном учреждении пациентку повезли на срочную операцию. Во время вмешательства штифт достали: инородное тело представляло опасность, поскольку штифт в мягких тканях мог начать двигаться.

После операции Надежда две недели восстанавливалась. И решила истребовать с клиники компенсацию, но в частной стоматологии ей лишь предложили бесплатно лечить зубы. Тогда женщина обратилась к юристу Юлии Липинской. Если клиника не выплатит деньги за моральный вред, то клиентка пойдет в суд.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге умер новорожденный ребенок. Причиной смерти могло стать генетическое заболевание.

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#Александра Никитская#Клиника#Врач#Здравоохранение#Моральный вред#Стоматология#Екатеринбург#Инцидент#Платная клиника
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