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Posted 18 декабря, 15:17

Published 18 декабря, 15:17

Modified 18 декабря, 15:19

Updated 18 декабря, 15:19

В Екатеринбурге подростки все чаще становятся родителями

В Екатеринбурге подростки все чаще становятся родителями

18 декабря 2024, 15:17
Фото: 1MI.
367 подростков стали родителями в Свердловской области за 2023 год. Среди них 330 мам и 37 пап. Самой юной маме было всего 13 лет, а двум молодым папам — по 14.

В Свердловской области за предыдущий год 367 подростков стали родителями. Это не только впечатляющая цифра сама по себе, но и повод задуматься о том, какие изменения происходят в обществе. Из общего числа молодых родителей 330 — это мамы, что немного меньше, чем годом ранее, а вот количество пап увеличилось с 27 до 37.

Самым удивительным фактом стало то, что самой молодой маме было всего 13 лет. Двое юных отцов также оказались совсем молодыми — им по 14 лет. Однако большинство несовершеннолетних родителей все-таки были старше: 215 девушек и 24 парня стали родителями в возрасте 17 лет, сообщает URA.RU.

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Интересно отметить, что возрастная группа 21-30 лет оказалась наиболее активной среди женщин, которые рожают детей. А мужчины чаще становятся отцами в более зрелом возрасте — 31-40 лет.

Если говорить об общем количестве новорождённых, то в Екатеринбурге в 2023 году появилось на свет 16 тысяч младенцев. Прогнозы на предстоящий год говорят о возможной численности рождаемости в 40 тысяч детей, что примерно соответствует показателям последних трех лет.

Ранее в Екатеринбурге 14-летняя школьница забеременела от 12-летнего мальчика.

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