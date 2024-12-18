В Екатеринбурге подростки все чаще становятся родителями

В Свердловской области за предыдущий год 367 подростков стали родителями. Это не только впечатляющая цифра сама по себе, но и повод задуматься о том, какие изменения происходят в обществе. Из общего числа молодых родителей 330 — это мамы, что немного меньше, чем годом ранее, а вот количество пап увеличилось с 27 до 37.