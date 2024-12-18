В Екатеринбурге подростки все чаще становятся родителями

Posted 18 декабря, 15:17
Published 18 декабря, 15:17
Modified 18 декабря, 15:19
Updated 18 декабря, 15:19
В Свердловской области за предыдущий год 367 подростков стали родителями. Это не только впечатляющая цифра сама по себе, но и повод задуматься о том, какие изменения происходят в обществе. Из общего числа молодых родителей 330 — это мамы, что немного меньше, чем годом ранее, а вот количество пап увеличилось с 27 до 37.
Самым удивительным фактом стало то, что самой молодой маме было всего 13 лет. Двое юных отцов также оказались совсем молодыми — им по 14 лет. Однако большинство несовершеннолетних родителей все-таки были старше: 215 девушек и 24 парня стали родителями в возрасте 17 лет, сообщает URA.RU.
Интересно отметить, что возрастная группа 21-30 лет оказалась наиболее активной среди женщин, которые рожают детей. А мужчины чаще становятся отцами в более зрелом возрасте — 31-40 лет.
Если говорить об общем количестве новорождённых, то в Екатеринбурге в 2023 году появилось на свет 16 тысяч младенцев. Прогнозы на предстоящий год говорят о возможной численности рождаемости в 40 тысяч детей, что примерно соответствует показателям последних трех лет.
Ранее в Екатеринбурге 14-летняя школьница забеременела от 12-летнего мальчика.