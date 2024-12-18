В Екатеринбурге полиция и Интерпол задержали иностранца, который находился в розыске

Posted 18 декабря, 05:40
Published 18 декабря, 05:40
Modified 18 декабря, 05:40
Updated 18 декабря, 05:40
На родине мужчину подозревали в мошеннических действиях. До начала судебного процесса его собирались заключить под стражу. Чтобы уйти от ответственности, подозреваемый сбежал в другую страну, рассказали в пресс-службе транспортной полиции Екатеринбурга.
16 декабря иностранец был задержан на екатеринбургском железнодорожном вокзале. Его определили в изолятор, а затем отправят в Азербайджан.
Напомним, в Екатеринбурге задержали молодого человека из Челябинской области. Он находился в федеральном розыске.