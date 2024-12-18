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Posted 18 декабря, 05:40

Published 18 декабря, 05:40

Modified 18 декабря, 05:40

Updated 18 декабря, 05:40

В Екатеринбурге полиция и Интерпол задержали иностранца, который находился в розыске

В Екатеринбурге полиция и Интерпол задержали иностранца, который находился в розыске

18 декабря 2024, 05:40
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сотрудники Интерпола и полиции задержали 52-летнего жителя Азербайджана, который находился в международном розыске с мая 2024 года.

На родине мужчину подозревали в мошеннических действиях. До начала судебного процесса его собирались заключить под стражу. Чтобы уйти от ответственности, подозреваемый сбежал в другую страну, рассказали в пресс-службе транспортной полиции Екатеринбурга.

16 декабря иностранец был задержан на екатеринбургском железнодорожном вокзале. Его определили в изолятор, а затем отправят в Азербайджан.

Напомним, в Екатеринбурге задержали молодого человека из Челябинской области. Он находился в федеральном розыске.

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