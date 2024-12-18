В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о запрете съемки журналистам

Posted 18 декабря, 08:58
Published 18 декабря, 08:58
Modified 18 декабря, 09:00
Updated 18 декабря, 09:00
Кировская прокуратура Екатеринбурга передала в судебные органы уголовное дело в отношении мужчины-иностранца 1987 года рождения. Он обвиняется в том, что мешал осуществлять журналистам свою профессиональную деятельность, сообщает областная прокуратура.
В ходе расследования выяснилось, что в июне 2024 года фигурант напал возле отдела МВД по вопросам миграции на корреспондента СМИ, которая пыталась взять у него интервью. Он несколько раз ударил ее, в том числе, по руке, в которой журналистка держала мобильный телефон для съемки.
Также иностранец требовал от журналистов прекратить съемку, и в итоге повредил оборудование «ТК-Резонанс»: видеокамеру, наушники и микрофон.
По уголовной статье обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы. Вину он не признал, аргументировав свою позицию тем, что не знал о роде деятельности потерпевших.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле проходят съемки одной из серий телепередачи «Битва экстрасенсов».