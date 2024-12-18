В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о запрете съемки журналистам

В ходе расследования выяснилось, что в июне 2024 года фигурант напал возле отдела МВД по вопросам миграции на корреспондента СМИ, которая пыталась взять у него интервью. Он несколько раз ударил ее, в том числе, по руке, в которой журналистка держала мобильный телефон для съемки.