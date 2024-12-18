tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 08:58

Published 18 декабря, 08:58

Modified 18 декабря, 09:00

Updated 18 декабря, 09:00

В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о запрете съемки журналистам

В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о запрете съемки журналистам

18 декабря 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который избил журналистов и повредил им технику. Иностранец напал на корреспондента возле отдела МВД по вопросам мигрантов.

Кировская прокуратура Екатеринбурга передала в судебные органы уголовное дело в отношении мужчины-иностранца 1987 года рождения. Он обвиняется в том, что мешал осуществлять журналистам свою профессиональную деятельность, сообщает областная прокуратура.

В ходе расследования выяснилось, что в июне 2024 года фигурант напал возле отдела МВД по вопросам миграции на корреспондента СМИ, которая пыталась взять у него интервью. Он несколько раз ударил ее, в том числе, по руке, в которой журналистка держала мобильный телефон для съемки.

Также иностранец требовал от журналистов прекратить съемку, и в итоге повредил оборудование «ТК-Резонанс»: видеокамеру, наушники и микрофон.

По уголовной статье обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы. Вину он не признал, аргументировав свою позицию тем, что не знал о роде деятельности потерпевших.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле проходят съемки одной из серий телепередачи «Битва экстрасенсов».

Читайте также:
Беда с автобусами: журналист TagilCity.ru проехал по проблемному маршруту ТагилаВ Свердловской области педофил подал в суд на журналистовПолис ОМС: журналисты рассказали, как проходят роды в других странах
Прямая линия с Путиным: с чем обращались к президенту жители Свердловской области
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Расследование#Журналист#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика