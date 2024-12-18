tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 02:17

Published 18 декабря, 02:17

Modified 18 декабря, 02:19

Updated 18 декабря, 02:19

В Екатеринбурге с Нового года при оплате по QR-коду проезд обойдется дешевле

В Екатеринбурге с Нового года при оплате по QR-коду проезд обойдется дешевле

18 декабря 2024, 02:17
Фото: 1MI.
С начала 2025 года в общественном транспорте Екатеринбурга начнет действовать скидка на проезд при оплате по QR-коду.

Ранее такую акцию уже опробовали. По словам главы города Алексея Орлова, пассажиры уже привыкли к такой системе. При этом действовать скидка будет весь год и составит она 4 рубля, сообщил Орлов в ходе прямой линии.

По данным ЕАН, ранее директор МУП «Екатеринбургский метрополитен» выступил за повышение тарифов на проезд. По его словам, текущий тариф не перекрывает расходов для замены коммуникаций.

Ранее жители Нижнего Тагила рассказали с какими проблемами им приходится сталкиваться при оплате проезда по безналичному расчёту.

#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Автобус#Оплата#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика