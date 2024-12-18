В Екатеринбурге с Нового года при оплате по QR-коду проезд обойдется дешевле

Posted 18 декабря, 02:17
Published 18 декабря, 02:17
Modified 18 декабря, 02:19
Updated 18 декабря, 02:19
Ранее такую акцию уже опробовали. По словам главы города Алексея Орлова, пассажиры уже привыкли к такой системе. При этом действовать скидка будет весь год и составит она 4 рубля, сообщил Орлов в ходе прямой линии.
По данным ЕАН, ранее директор МУП «Екатеринбургский метрополитен» выступил за повышение тарифов на проезд. По его словам, текущий тариф не перекрывает расходов для замены коммуникаций.
Ранее жители Нижнего Тагила рассказали с какими проблемами им приходится сталкиваться при оплате проезда по безналичному расчёту.