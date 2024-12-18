В Екатеринбурге спасли лебедя с пневмонией

Posted 18 декабря, 10:19
Published 18 декабря, 10:19
Modified 18 декабря, 10:19
Updated 18 декабря, 10:19
Лебедь должен быть улететь в теплые края на зимний период, однако не смог из-за того, что заболел. Его заметили горожане и отвезли в ветклинику «ЗооСпец», в которой лечат диких и экзотических животных, пишет ЕАН.
У лебедя был сухой кашель, поэтому специалисты сделали анализы. Выяснилось, что у него пневмония, а также энтерит (заболевание тонкой кишки) и аэросаккулит (заболевание воздушных мешочков, которое часто встречается у птиц).
В настоящее время птица находится в центре спасения животных «Особый питомец».
Напомним, в лесу в Свердловской области спасли пеликана, который вмерз в лед на пруду.