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Posted 18 декабря, 10:19

Published 18 декабря, 10:19

Modified 18 декабря, 10:19

Updated 18 декабря, 10:19

В Екатеринбурге спасли лебедя с пневмонией

В Екатеринбурге спасли лебедя с пневмонией

18 декабря 2024, 10:19
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге ветеринары спасли лебедя шипуна, заболевшего пневмонией.

Лебедь должен быть улететь в теплые края на зимний период, однако не смог из-за того, что заболел. Его заметили горожане и отвезли в ветклинику «ЗооСпец», в которой лечат диких и экзотических животных, пишет ЕАН.

У лебедя был сухой кашель, поэтому специалисты сделали анализы. Выяснилось, что у него пневмония, а также энтерит (заболевание тонкой кишки) и аэросаккулит (заболевание воздушных мешочков, которое часто встречается у птиц).

В настоящее время птица находится в центре спасения животных «Особый питомец».

Напомним, в лесу в Свердловской области спасли пеликана, который вмерз в лед на пруду.

В Свердловской области намерены спасать редких птиц
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#Елизавета Зиборова#Общество#Спасение#Специалисты#Заболевание#Пневмония#Птица#Ветеринары#Екатеринбург
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