В Екатеринбурге суд взыскал деньги с юридической конторы за недостоверную информацию

Тогда клиентка сначала пыталась взыскать с «Линии права» деньги в досудебном порядке, а потом обратилась в суд. Городской Артемовский суд встал на сторону истца и присудил вернуть ей оплаченные услуги, штраф, а также неустойку и моральную компенсацию — всего 310 тысяч рублей.