В Екатеринбурге суд взыскал деньги с юридической конторы за недостоверную информацию

Posted 18 декабря, 09:36
Published 18 декабря, 09:36
Modified 18 декабря, 09:38
Updated 18 декабря, 09:38
В начале 2024 года клиентка обратилась в «Линию права» для запуска процедуры банкротства. В фирме с ней заключили договор на услуги, однако предоставили неверную информацию.
Позднее выяснилось, что женщина не подходила по условиям для этой процедуры, но деньги за услуги она частично оплатила.
Тогда клиентка сначала пыталась взыскать с «Линии права» деньги в досудебном порядке, а потом обратилась в суд. Городской Артемовский суд встал на сторону истца и присудил вернуть ей оплаченные услуги, штраф, а также неустойку и моральную компенсацию — всего 310 тысяч рублей.
Ответчик обратился в вышестоящую инстанцию. Областной суд изменил решение, но остался на стороне клиентки. Фемида требует с ООО 165 тысяч рублей.
Ранее жительница Екатеринбурга отсудила у банка 100 тысяч рублей за частые звонки из банка.