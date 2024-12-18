В Екатеринбурге задержаны две школьницы с крупной партией мефедрона

Posted 18 декабря, 14:52
Published 18 декабря, 14:52
Modified 18 декабря, 14:54
Updated 18 декабря, 14:54
В Екатеринбурге, на Уралмаше, задержаны две несовершеннолетние девушки (15 и 17 лет) из Среднеуральска, подозреваемые в изготовлении закладок с мефедроном.
По информации Е1, у них изъято значительное количество наркотиков. Полиция официальных комментариев пока не предоставила. Известно, что обе школьницы из неблагополучных семей.
Ранее екатеринбуржца приговорили к 15 годам колонии за производство наркотиков.