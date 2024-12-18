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Posted 18 декабря, 14:52

Published 18 декабря, 14:52

Modified 18 декабря, 14:54

Updated 18 декабря, 14:54

В Екатеринбурге задержаны две школьницы с крупной партией мефедрона

В Екатеринбурге задержаны две школьницы с крупной партией мефедрона

18 декабря 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге на Уралмаше две девушки делали закладки и были пойманы. Обе оказались школьницами из Среднеуральска.

В Екатеринбурге, на Уралмаше, задержаны две несовершеннолетние девушки (15 и 17 лет) из Среднеуральска, подозреваемые в изготовлении закладок с мефедроном.

По информации Е1, у них изъято значительное количество наркотиков. Полиция официальных комментариев пока не предоставила. Известно, что обе школьницы из неблагополучных семей.

Ранее екатеринбуржца приговорили к 15 годам колонии за производство наркотиков.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Наркотики#Екатеринбург
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