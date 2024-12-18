В Кузбассе преподавателя техникума осудили за махинации со свидетельствами

Posted 18 декабря, 11:18
Published 18 декабря, 11:18
Modified 20 декабря, 09:01
Updated 20 декабря, 09:01
Суд установил, что в 2021 году к нему обращались четверо студентов, которые хотели получить профессии «водитель внедорожных транспортных средств» и «тракторист-машинист». У преподавателя нашлись чистые бланки свидетельств о прохождении обучения с оттисками печати и подписью руководителя учебного учреждения. Мужчина предложил студентам сделку.
«В связи с возникшими финансовыми проблемами он решил деньги, передаваемые ему кандидатами на обучение, присвоить себе. Мариинцам, которые передавали ему от 14 до 57 тысяч рублей и необходимый пакет документов, он говорил, что посещать занятия не нужно — необходимо лишь в определённый день сдать экзамен на знание теоретической части», — говорится в сообщении.
В дальнейшем преподаватель допускал заплативших ему за непрохождение обучения студентов и до сдачи экзамена. Те, в свою очередь, сдавали экзамены в Мариинской инспекции Гостехнадзора Кузбасса и получали права на управление техникой.
Однако вскоре незаконно выданные свидетельства признали недействительными и аннулировали их. Студентов лишили права на управление техникой.
В суде мужчина признал свою вину полностью, но не согласился с размером ущерба. Он настаивал, что получал от студентов меньше денег, чем было озвучено. Несмотря на это, он вернул им деньги, пишет sibdepo.ru.
Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, осуждённому придётся заплатить ещё 50 тысяч рублей в качестве судебных издержек.