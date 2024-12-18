В Кузбассе преподавателя техникума осудили за махинации со свидетельствами

«В связи с возникшими финансовыми проблемами он решил деньги, передаваемые ему кандидатами на обучение, присвоить себе. Мариинцам, которые передавали ему от 14 до 57 тысяч рублей и необходимый пакет документов, он говорил, что посещать занятия не нужно — необходимо лишь в определённый день сдать экзамен на знание теоретической части», — говорится в сообщении.