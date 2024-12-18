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Posted 18 декабря, 16:18

Published 18 декабря, 16:18

Modified 18 декабря, 16:20

Updated 18 декабря, 16:20

В Нижнем Тагиле провели рейд по точкам продаж пиротехники

В Нижнем Тагиле провели рейд по точкам продаж пиротехники

18 декабря 2024, 16:18
Фото: Изображение Midjourney.
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В Нижнем Тагиле правоохранители совместно со спасателями провели рейд по точкам продажи пиротехнических изделий. МЧС и МВД нашли нарушения.

Сотрудники полиции совместно с работниками МЧС Нижнего Тагила провели профилактические мероприятия, направленные на обнаружение небезопасной пиротехники в магазинах города.

18 декабря комиссии проверили точку в ТК «Коммерсант», «Восточный» и «Реал». На первой остановке продавец, зная о проверке, убрал с прилавков все фейерверки и петарды. В двух других торговых комплексах проверяющие не обнаружили полного комплекта сертификатов на пиротехническую продукцию, а значит, продавцы нарушили порядок реализации опасных товаров.

Сертификаты соответствия и накладные должны находиться непосредственно в месте, где идет торговля салютами: любой покупатель может затребовать документы у продавца.

Правоохранители зафиксировали все нарушения, материалы переданы в МЧС для принятия решения о штрафах в рамках административного законодательства. При отсутствии сертификатов и накладных юридические лица могут лишиться 300 тысяч рублей, а ИП — 40 тысяч.

Нынешний рейд МЧС и МВД стал уже 19 по счету в этом сезоне. Инспекция торговых точек продлится до конца декабря.

В МЧС напомнили о важности неукоснительного соблюдения правил безопасности и о том, что до 18 лет гражданам запрещено пользоваться пиротехникой.

При выборе салюта и других изделий, отмечают спасатели, важно убедиться в целостности упаковки и фитиля, а также сроке годности пиротехники.

Ранее сообщалось о начале рейдов в Екатеринбурге по поиску пассажиров-безбилетников.

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