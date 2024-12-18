В Нижнем Тагиле провели рейд по точкам продаж пиротехники

18 декабря комиссии проверили точку в ТК «Коммерсант», «Восточный» и «Реал». На первой остановке продавец, зная о проверке, убрал с прилавков все фейерверки и петарды. В двух других торговых комплексах проверяющие не обнаружили полного комплекта сертификатов на пиротехническую продукцию, а значит, продавцы нарушили порядок реализации опасных товаров.