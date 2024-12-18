В Нижнем Тагиле провели рейд по точкам продаж пиротехники

Posted 18 декабря, 16:18
Published 18 декабря, 16:18
Modified 18 декабря, 16:20
Updated 18 декабря, 16:20
Сотрудники полиции совместно с работниками МЧС Нижнего Тагила провели профилактические мероприятия, направленные на обнаружение небезопасной пиротехники в магазинах города.
18 декабря комиссии проверили точку в ТК «Коммерсант», «Восточный» и «Реал». На первой остановке продавец, зная о проверке, убрал с прилавков все фейерверки и петарды. В двух других торговых комплексах проверяющие не обнаружили полного комплекта сертификатов на пиротехническую продукцию, а значит, продавцы нарушили порядок реализации опасных товаров.
Сертификаты соответствия и накладные должны находиться непосредственно в месте, где идет торговля салютами: любой покупатель может затребовать документы у продавца.
Правоохранители зафиксировали все нарушения, материалы переданы в МЧС для принятия решения о штрафах в рамках административного законодательства. При отсутствии сертификатов и накладных юридические лица могут лишиться 300 тысяч рублей, а ИП — 40 тысяч.
Нынешний рейд МЧС и МВД стал уже 19 по счету в этом сезоне. Инспекция торговых точек продлится до конца декабря.
В МЧС напомнили о важности неукоснительного соблюдения правил безопасности и о том, что до 18 лет гражданам запрещено пользоваться пиротехникой.
При выборе салюта и других изделий, отмечают спасатели, важно убедиться в целостности упаковки и фитиля, а также сроке годности пиротехники.
Ранее сообщалось о начале рейдов в Екатеринбурге по поиску пассажиров-безбилетников.