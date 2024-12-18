В Нижнем Тагиле водитель сбил пешехода на переходе

Posted 18 декабря, 15:43
Published 18 декабря, 15:43
Modified 18 декабря, 15:45
Updated 18 декабря, 15:45
В Нижнем Тагиле ошибки пешехода и водителя привели к ДТП. В итоге пострадала девушка — ее забрали в больницу с травмами.
Авария произошла в Ленинском районе около полудня 18 декабря. На нерегулируемой «зебре» у дома №56 52-летний водитель «Камаз» наехал на пешехода, которые переходил дорогу.
Девушка не посмотрела по сторонам, когда вышла не переход, а водитель признался, что не успел затормозить, поскольку пешеход резко выскочил на дорогу, сообщает Госавтоинспекция Нижнего Тагила.
Водитель оказался трезв, ему выписали штрафы за перемещение автомобиля после столкновения и за то, что он не уступил дорогу пешеходу.
К счастью, девушка отделалась ушибами. Ее доставили в 4-ую больницу.
В ГАИ города напомнили, что и водители, и пешеходы имеют не только права, но и обязанности во время нахождения на улицах города. Так, обе категории обязаны убедиться в безопасности движения по пешеходному переходу.
Ранее в ГАИ Свердловской области водителей предупредили о непростой обстановке на дорогах региона.