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Posted 18 декабря, 15:43

Published 18 декабря, 15:43

Modified 18 декабря, 15:45

Updated 18 декабря, 15:45

В Нижнем Тагиле водитель сбил пешехода на переходе

В Нижнем Тагиле водитель сбил пешехода на переходе

18 декабря 2024, 15:43
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле водитель «Камаз» сбил на переходе девушку. Пострадавшую увезли в больницу.

В Нижнем Тагиле ошибки пешехода и водителя привели к ДТП. В итоге пострадала девушка — ее забрали в больницу с травмами.

Авария произошла в Ленинском районе около полудня 18 декабря. На нерегулируемой «зебре» у дома №56 52-летний водитель «Камаз» наехал на пешехода, которые переходил дорогу.

Девушка не посмотрела по сторонам, когда вышла не переход, а водитель признался, что не успел затормозить, поскольку пешеход резко выскочил на дорогу, сообщает Госавтоинспекция Нижнего Тагила.

Водитель оказался трезв, ему выписали штрафы за перемещение автомобиля после столкновения и за то, что он не уступил дорогу пешеходу.

К счастью, девушка отделалась ушибами. Ее доставили в 4-ую больницу.

Фото: Отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила

В ГАИ города напомнили, что и водители, и пешеходы имеют не только права, но и обязанности во время нахождения на улицах города. Так, обе категории обязаны убедиться в безопасности движения по пешеходному переходу.

Ранее в ГАИ Свердловской области водителей предупредили о непростой обстановке на дорогах региона.

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#Александра Никитская#Нижний Тагил#ДТП#Безопасность#ГАИ#Пешеход#ПДД#ЧП#Нарушение ПДД#Екатеринбург#Авария
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