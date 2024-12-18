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Posted 18 декабря, 09:55

Published 18 декабря, 09:55

Modified 18 декабря, 09:57

Updated 18 декабря, 09:57

В Свердловской области запустят программу по спасению и размножению редких птиц

В Свердловской области намерены спасать редких птиц

18 декабря 2024, 09:55
Фото: 1MI.

В Свердловской области запустят программу по спасению и размножению редких птиц

В Свердловской области Минприроды запускает программу по увеличению популяции редких птиц из семейства совиных. Птенцов будут забирать у родителей.

Минприроды Свердловской области планирует запустить в регионе проект по сохранению и увеличению численности редких обитателей уральских и сибирских лесов — западносибирских филинов.

Это уникальный проект, который будет реализован совместно министерством и центром «Холзан», который занимается мониторингом и реабилитацией хищных пернатых, сообщает официальный информационный портал региона.

Птенцов краснокнижного филина планируется в раннем возрасте — примерно 55-70 дней от роду — переселять в «Холзан», где их будет «воспитывать» взрослая птица. Затем, когда филинята научатся добывать еду, их будут выпускать в леса региона.

В Свердловской области человек оказывает большое влияние на природу, а потому вопрос сохранения биологического разнообразия важен, — заявил первый замгубернатора Алексей Шмыков на заседании, посвященном, в том числе, вопросам увеличения численности филина в регионе.

Подросших филинов планируется оставлять жить в «Бажовских местах», где для выращивания птенцов установят вольер. Адаптировать птенцов будут начинать в начале июня, когда у филинов вылупляются птенцы, а в дикую природу филинят будут выпускать с конца августа-начале сентября.

Ранее сообщалось о риске возникновения эпидемии птичьего гриппа у людей.

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#Александра Никитская#Общество#Экология#Свердловская область#Животные#Птицы#Екатеринбург#Минприроды
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