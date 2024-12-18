В Свердловской области намерены спасать редких птиц

Posted 18 декабря, 09:55
Published 18 декабря, 09:55
Modified 18 декабря, 09:57
Updated 18 декабря, 09:57
Минприроды Свердловской области планирует запустить в регионе проект по сохранению и увеличению численности редких обитателей уральских и сибирских лесов — западносибирских филинов.
Это уникальный проект, который будет реализован совместно министерством и центром «Холзан», который занимается мониторингом и реабилитацией хищных пернатых, сообщает официальный информационный портал региона.
Птенцов краснокнижного филина планируется в раннем возрасте — примерно 55-70 дней от роду — переселять в «Холзан», где их будет «воспитывать» взрослая птица. Затем, когда филинята научатся добывать еду, их будут выпускать в леса региона.
В Свердловской области человек оказывает большое влияние на природу, а потому вопрос сохранения биологического разнообразия важен, — заявил первый замгубернатора Алексей Шмыков на заседании, посвященном, в том числе, вопросам увеличения численности филина в регионе.
Подросших филинов планируется оставлять жить в «Бажовских местах», где для выращивания птенцов установят вольер. Адаптировать птенцов будут начинать в начале июня, когда у филинов вылупляются птенцы, а в дикую природу филинят будут выпускать с конца августа-начале сентября.
Ранее сообщалось о риске возникновения эпидемии птичьего гриппа у людей.