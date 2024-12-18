В Свердловской области задержаны три сотрудника Ростехнадзора за взятки в почти 6 млн

Posted 18 декабря, 11:41
Published 18 декабря, 11:41
Modified 18 декабря, 11:41
Updated 18 декабря, 11:41
При задержании правоохранители провели обыски в отделениях ведомства в Екатеринбурге, Челябинске и в Москве. По предварительной версии, взятка предназначалась за незаконную выдачу документов для заводов, пишет ТАСС.
Задержанным сотрудникам грозит за коррупционную деятельность до 15 лет лишения свободы.
Напомним, предпринимательница в Екатеринбурге дала взятку чиновнику в размере более 11 миллионов рублей.