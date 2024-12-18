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Posted 18 декабря, 11:41

Published 18 декабря, 11:41

Modified 18 декабря, 11:41

Updated 18 декабря, 11:41

В Свердловской области задержаны три сотрудника Ростехнадзора за взятки в почти 6 млн

В Свердловской области задержаны три сотрудника Ростехнадзора за взятки в почти 6 млн

18 декабря 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области прошло задержание трех сотрудников Ростехнадзора. Они подозреваются в получении взятки в размере почти шести миллионов рублей.

При задержании правоохранители провели обыски в отделениях ведомства в Екатеринбурге, Челябинске и в Москве. По предварительной версии, взятка предназначалась за незаконную выдачу документов для заводов, пишет ТАСС.

Задержанным сотрудникам грозит за коррупционную деятельность до 15 лет лишения свободы.

Напомним, предпринимательница в Екатеринбурге дала взятку чиновнику в размере более 11 миллионов рублей.

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