В ТПП РФ прошла встреча представителей бизнес-сообщества с главой Минэкономразвития

Posted 18 декабря, 08:43
Published 18 декабря, 08:43
Modified 18 декабря, 08:43
Updated 18 декабря, 08:43
В ходе встречи обсуждались темы продвижения российского бизнеса на приоритетных внешних рынках, а также роль деловых советов и зарубежной инфраструктуры Торгово-промышленной палаты РФ.
Сегодня представители ТПП России работают в 31 стране. Выходящих на внешние рынки предпринимателей волнуют темы расчетов, страхования грузов, межбанковских операций, пишет gorod55.ru.
Деловой совет является дополнительным административным ресурсом, который оказывает поддержку предпринимателям и отстаивает их интересы за рубежом. Об этом заявил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко. Он уточнил, что наиболее активным направлением являются страны ЕС и СНГ. Товарооборот с этими странами составляет более 100 млрд рублей. Во этих государствах сформированы сильные деловые советы.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе своего выступления подчеркнул важность экспорта, на который приходится примерно 25 процентов ВВП. В ближайшие три года экспорт должен обеспечить до 10 процентов роста российской экономики.
Министр отметил, что правительство предпринимает меры по снятию барьеров для доступа российской продукции на внешние рынки. Министерство экономического развития РФ мониторит ограничительные меры и договаривается с коллегами об их снятии. В этом году ведомство добилось либерализации более тридцати торговых норм для поставщиков из Российской Федерации. Кроме этого, отечественные экспортеры арматурного проката и катанки были освобождены от защитной пошлины, которую раньше нужно было платить в Узбекистане. За российским бизнесом сохранилась возможность продолжать поставки горячекатаного проката в Турцию, а также право на адаптацию к новым требованиям в области технического регулирования в Азербайджане и Индии. Благодаря усилиям Минэкономразвития удалось добиться возврата пошлины на поставленные во Вьетнам машинокомплекты для производства российских автомобилей и многого другого.
На сегодняшний день действуют 76 деловых советов по взаимодействию с другими странами. Они занимаются обслуживанием членской базы ТПП России, которая насчитывает 54 тысячи предпринимателей. Их работа связана с внешнеэкономической деятельностью, а представители являются их инструментарием. Сегодня у ТПП России есть представительства за рубежом, с которыми были установлены договорные отношения.
«Мы всегда к ним обращаемся, где бы они ни были, какие бы нас ни связывали отношения, но между торгово-промышленными палатами ручеек никогда не прекращается», — прокомментировал Владимир Падалко.
Максим Решетников обратил внимание на активное развитие взаимодействия в сфере инвестиций с такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Также Россия сотрудничает с Бразилией в области образования, науки и технологий.