В ТПП РФ прошла встреча представителей бизнес-сообщества с главой Минэкономразвития

Министр отметил, что правительство предпринимает меры по снятию барьеров для доступа российской продукции на внешние рынки. Министерство экономического развития РФ мониторит ограничительные меры и договаривается с коллегами об их снятии. В этом году ведомство добилось либерализации более тридцати торговых норм для поставщиков из Российской Федерации. Кроме этого, отечественные экспортеры арматурного проката и катанки были освобождены от защитной пошлины, которую раньше нужно было платить в Узбекистане. За российским бизнесом сохранилась возможность продолжать поставки горячекатаного проката в Турцию, а также право на адаптацию к новым требованиям в области технического регулирования в Азербайджане и Индии. Благодаря усилиям Минэкономразвития удалось добиться возврата пошлины на поставленные во Вьетнам машинокомплекты для производства российских автомобилей и многого другого.