В Туринске неизвестные внесли недостоверные сведения в ЕГРЮЛ с паспортом женщины

Женщина согласилась за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей отдать паспорт для того, чтобы внести в ЕГРЮЛ о себе информацию как о руководителе и учредителе компании. Впоследствии с ее паспортом были внесены ложные сведения, а деньги свердловчанке не прислали.