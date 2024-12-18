В Туринске неизвестные внесли недостоверные сведения в ЕГРЮЛ с паспортом женщины

Posted 18 декабря, 07:19
Published 18 декабря, 07:19
Modified 18 декабря, 07:19
Updated 18 декабря, 07:19
Местной жительнице пришло сообщение от неизвестной, которая предложила вариант легкого заработка. Позднее она предложила зарегистрировать компания на имя горожанки, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Женщина согласилась за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей отдать паспорт для того, чтобы внести в ЕГРЮЛ о себе информацию как о руководителе и учредителе компании. Впоследствии с ее паспортом были внесены ложные сведения, а деньги свердловчанке не прислали.
В отношении горожанки возбуждено уголовное дело за предоставление паспорта для внесения в реестр информации о подставном лице.
Напомним, в Екатеринбурге мошенники забрали у пенсионерки 14 миллионов рублей. В полиции возбуждено дело.