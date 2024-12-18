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Posted 18 декабря, 07:19

Published 18 декабря, 07:19

Modified 18 декабря, 07:19

Updated 18 декабря, 07:19

В Туринске неизвестные внесли недостоверные сведения в ЕГРЮЛ с паспортом женщины

В Туринске неизвестные внесли недостоверные сведения в ЕГРЮЛ с паспортом женщины

18 декабря 2024, 07:19
Фото: 1MI.
Женщина в Туринске отдала свой паспорт для внесения сведений в ЕГРЮЛ за денежное вознаграждение.

Местной жительнице пришло сообщение от неизвестной, которая предложила вариант легкого заработка. Позднее она предложила зарегистрировать компания на имя горожанки, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина согласилась за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей отдать паспорт для того, чтобы внести в ЕГРЮЛ о себе информацию как о руководителе и учредителе компании. Впоследствии с ее паспортом были внесены ложные сведения, а деньги свердловчанке не прислали.

В отношении горожанки возбуждено уголовное дело за предоставление паспорта для внесения в реестр информации о подставном лице.

Напомним, в Екатеринбурге мошенники забрали у пенсионерки 14 миллионов рублей. В полиции возбуждено дело.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Туринск#Паспорт#ЧП#18+#Екатеринбург#Ложные сведения#Инцидент
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