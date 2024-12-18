Вещи зимой сушим за пару часов — помогают полотенца: совет для тех, кто спешит

Несомненно, ваш лучший друг на время зимней непогоды — это сушилка. Современные гаджеты эффективно работают даже при низких температурах. Да, они могут немного нагнать электроэнергии, но зато какое удобство! Если вы являетесь счастливым владельцем сушильной машины, используйте режим с наименьшей температурой для деликатных тканей и более интенсивный для полотенец и джинсов. А если совсем нет времени — ставьте ее на быстрый режим, вещи высохнут за считанные часы.