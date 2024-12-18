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Posted 18 декабря, 14:41

Published 18 декабря, 14:41

Modified 18 декабря, 14:43

Updated 18 декабря, 14:43

Вещи зимой сушим за пару часов — помогают полотенца: совет для тех, кто спешит

Вещи зимой сушим за пару часов — помогают полотенца: совет для тех, кто спешит

18 декабря 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
С приходом зимы сушка белья превращается в настоящую головную боль. Вещи сохнут сутками, воздух в доме влажный и спертый. Предлагаем вашему вниманию метод, который ускорит процесс как минимум в три раза. Вам помогут обычные банные полотенца.

Несомненно, ваш лучший друг на время зимней непогоды — это сушилка. Современные гаджеты эффективно работают даже при низких температурах. Да, они могут немного нагнать электроэнергии, но зато какое удобство! Если вы являетесь счастливым владельцем сушильной машины, используйте режим с наименьшей температурой для деликатных тканей и более интенсивный для полотенец и джинсов. А если совсем нет времени — ставьте ее на быстрый режим, вещи высохнут за считанные часы.

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Однако сушильная машина — вещь дорогая. Если у вас ее нет, то не расстраивайтесь. Хитрые хозяйки давно придумали, как буквально за пару часов подсушить даже джинсы из толстой плотной ткани.

Все очень легко: после стирки не вынимайте белье из машины, а просто добавьте к нему несколько чистых и сухих махровых полотенец.

Вещи с полотенцами нужно поставить на режим отжима на больших оборотах. Полотенца соберут излишки влаги с вещей. В результате они будут практически сухими, — делится лайфхаком портал «Хибины».
Хитрый трюк с полотенцами позволит быстро высушить бельеХитрый трюк с полотенцами позволит быстро высушить белье
Хитрый трюк с полотенцами позволит быстро высушить белье. Фото: Изображение Midjourney

Если вам нужно, чтобы кофта или брюки высохли как можно быстрее, то здесь на помощь придет горячая батарея. Выверните вещи и досушите ее. Осторожнее с деликатными тканями — на раскаленном радиаторе они могут деформироваться!

Ну, а если несколько свободных часов у вас все же есть, тогда просто развесьте белье на сушилке и разместите ее около горячей батареи — влага начнет интенсивно испаряться.

Ранее мы рассказывали о других эффективных способах зимней сушки белья в условиях квартиры.

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#Дарья Бобровицкая#Одежда#Батарея#Стиральная машина#Стирка#Дом и сад#КЦ#Полезные советы#Белье#Сушка вещей
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