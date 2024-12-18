Водитель автомобиля врезался в дерево и умер на дублере Сибирского тракта

Posted 18 декабря, 03:29
Published 18 декабря, 03:29
Modified 18 декабря, 03:29
Updated 18 декабря, 03:29
Мужчина, ехавший по трассе, Водитель не смог справиться с управлением и съехал с дороги. Он влетел в дерево и машина перевернулась, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Автомобилист скончался до того, как на место ЧП приехали врачи. Известно, что за два года водительского стажа он восемь раз привлекался к ответственности за несоблюдение ПДД. В каком он был состоянии в момент аварии — станет известно после экспертизы.
Напомним, 17 декабря 2024 года в поселке в Нижнем Тагиле столкнулись две машины, в результате чего два человека были травмированы.