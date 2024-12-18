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Posted 18 декабря, 03:29

Published 18 декабря, 03:29

Modified 18 декабря, 03:29

Updated 18 декабря, 03:29

Водитель автомобиля врезался в дерево и умер на дублере Сибирского тракта

Водитель автомобиля врезался в дерево и умер на дублере Сибирского тракта

18 декабря 2024, 03:29
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
32-летний водитель автомобиля ВАЗ въехал в дерево на дублере Сибирского тракта. ДТП произошло ночью 18 декабря 2024 года.

Мужчина, ехавший по трассе, Водитель не смог справиться с управлением и съехал с дороги. Он влетел в дерево и машина перевернулась, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Автомобилист скончался до того, как на место ЧП приехали врачи. Известно, что за два года водительского стажа он восемь раз привлекался к ответственности за несоблюдение ПДД. В каком он был состоянии в момент аварии — станет известно после экспертизы.

Напомним, 17 декабря 2024 года в поселке в Нижнем Тагиле столкнулись две машины, в результате чего два человека были травмированы.

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