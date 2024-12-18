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Posted 18 декабря, 03:39

Published 18 декабря, 03:39

Modified 18 декабря, 03:39

Updated 18 декабря, 03:39

Водителям и кондукторам в Екатеринбурге снова повысят зарплату на 30%

Водителям и кондукторам в Екатеринбурге снова повысят зарплату на 30%

18 декабря 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге у водителей и кондукторов вырастет уровень зарплаты еще на 30%.

Заработную плату власти города увеличат в феврале 2025 года, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время прямой трансляции, которая была 17 декабря 2024 года.

Также мэр сообщил, что водители общественных транспортов сейчас зарабатывают более 100 тысяч рублей. В ноябре уход сотрудников из «Гортранса» удалось остановить благодаря реформам и увеличению зарплаты.

Напомним, в Верхней Пышме медработники пожаловались на снижение зарплат из-за новых условий оплаты труда с ноября 2024 года.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Зарплата#Водители#Муниципалитет#Сотрудники#Средняя зарплата#Реформы#Оплата труда#Екатеринбург#Гортранс#Кондукторы
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