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Posted 18 декабря, 17:06

Published 18 декабря, 17:06

Modified 18 декабря, 17:08

Updated 18 декабря, 17:08

Вопросы Путину, гранты для тагильских театров, подпольная пиротехника и подарки

Вопросы Путину, гранты для тагильских театров, подпольная пиротехника и подарки

18 декабря 2024, 17:06
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Редакция TagilCity.ru вспомнила, с какими вопросами свердловчане обращались к Путину. Театры Тагила получили гранты на создание новых спектаклей. В городе проверили точки, торгующие пиротехникой. Тагильчане рассказали о самых желанных подарках на Новый год, а синоптики — о погоде в новогоднюю ночь.

В преддверии прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина редакция TagilCity.ru проанализировала, какие вопросы жители Свердловской области задавали главе государства в прошлом году. Просьбы и пожелания были самыми разными: так, один из жителей региона попросил Путина лишить его гражданства, а медики из Новоуральска посетовали на агрессивное поведение главврача местной санчасти.

Прямая линия с Путиным: с чем обращались к президенту жители Свердловской области
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В следующем сезоне театры Нижнего Тагила порадуют горожан новыми спектаклями: учреждения культуры получили гранты на развитие. Так, тагильчане увидят «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Короля Лир» в интерпретации местного драмтеатра. Средства также выделены Новому Молодежному театру и Театру кукол.

Театры Нижнего Тагила получили гранты на новые спектакли
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Правоохранители и спасатели Нижнего Тагила проверили ряд торговых точек, торгующих пиротехникой — искали опасные фейерверки и хлопушки. Одни продавцы, завидя проверяющих, поспешно убирали товар с прилавка, другие не смогли предъявить сертификаты и другую положенную документацию. Все нарушения зафиксированы, а предпринимателей ждут немаленькие штрафы.

В Нижнем Тагиле провели рейд по точкам продаж пиротехники
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Жители Нижнего Тагила мечтают получить на Новый год подарочные сертификаты: горожане, участвовавшие в опросе сервиса SuperJob, говорили, что хотели бы приобрести на них косметику, одежду, бытовые гаджеты и даже продукты. Однако лишь 9% горожан планируют сделать своим близким такой презент.

Жители Нижнего Тагила рассказали, какой подарок хотят на Новый год
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Синоптики порадовали и успокоили тагильчан, которые волновались из-за погоды в новогоднюю ночь: она будет не только комфортной, но и сказочно красивой. Температура воздуха ожидается в пределах от -5 до -10 градусов, а еще выпадет небольшой снежок.

Прогноз погоды на новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
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