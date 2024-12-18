Вопросы Путину, гранты для тагильских театров, подпольная пиротехника и подарки

Posted 18 декабря, 17:06
Published 18 декабря, 17:06
Modified 18 декабря, 17:08
Updated 18 декабря, 17:08
В преддверии прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина редакция TagilCity.ru проанализировала, какие вопросы жители Свердловской области задавали главе государства в прошлом году. Просьбы и пожелания были самыми разными: так, один из жителей региона попросил Путина лишить его гражданства, а медики из Новоуральска посетовали на агрессивное поведение главврача местной санчасти.
В следующем сезоне театры Нижнего Тагила порадуют горожан новыми спектаклями: учреждения культуры получили гранты на развитие. Так, тагильчане увидят «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Короля Лир» в интерпретации местного драмтеатра. Средства также выделены Новому Молодежному театру и Театру кукол.
Правоохранители и спасатели Нижнего Тагила проверили ряд торговых точек, торгующих пиротехникой — искали опасные фейерверки и хлопушки. Одни продавцы, завидя проверяющих, поспешно убирали товар с прилавка, другие не смогли предъявить сертификаты и другую положенную документацию. Все нарушения зафиксированы, а предпринимателей ждут немаленькие штрафы.
Жители Нижнего Тагила мечтают получить на Новый год подарочные сертификаты: горожане, участвовавшие в опросе сервиса SuperJob, говорили, что хотели бы приобрести на них косметику, одежду, бытовые гаджеты и даже продукты. Однако лишь 9% горожан планируют сделать своим близким такой презент.
Синоптики порадовали и успокоили тагильчан, которые волновались из-за погоды в новогоднюю ночь: она будет не только комфортной, но и сказочно красивой. Температура воздуха ожидается в пределах от -5 до -10 градусов, а еще выпадет небольшой снежок.