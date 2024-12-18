Вопросы Путину, гранты для тагильских театров, подпольная пиротехника и подарки

Синоптики порадовали и успокоили тагильчан, которые волновались из-за погоды в новогоднюю ночь: она будет не только комфортной, но и сказочно красивой. Температура воздуха ожидается в пределах от -5 до -10 градусов, а еще выпадет небольшой снежок.