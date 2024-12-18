Взыскание налоговых долгов без суда с 2025 года: новый порядок списания и защита прав

Несмотря на кажущуюся строгость новых правил, они могут принести определенные преимущества как для государства, так и для граждан. Упрощение процедуры взыскания небольших задолженностей позволит сократить издержки на судебные разбирательства и ускорить процесс урегулирования налоговых обязательств. При этом права добросовестных налогоплательщиков останутся под надежной защитой закона.