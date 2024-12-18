Взыскание налоговых долгов без суда с 2025 года: новый порядок списания и защита прав

Posted 18 декабря, 07:03
Published 18 декабря, 07:03
Modified 18 декабря, 07:07
Updated 18 декабря, 07:07
Нововведения коснутся миллионов граждан и могут вступить в силу уже с 1 ноября 2025 года.
Изменения направлены на оптимизацию процесса взыскания и снижение нагрузки на судебную систему. По данным Верховного суда РФ, ежегодно рассматривается около 6 миллионов дел о взыскании обязательных платежей, при этом только 5% решений впоследствии отменяются.
Новые правила взыскания налоговых долгов: что изменится с ноября 2025 года
Текущая система взыскания налоговых долгов с физических лиц предполагает обязательное судебное разбирательство. Однако с ноября 2025 года налоговая служба получит право взыскивать задолженность напрямую, минуя судебную инстанцию. Это право будет распространяться на налоги, которые граждане рассчитывают самостоятельно и учитывают на едином налоговом счете.
Важно отметить, что новый порядок затронет не только обычных граждан, но и самозанятых. При этом налоговая служба сохранит обязательство предварительного уведомления должников о необходимости погашения задолженности.
Как будет работать механизм внесудебного взыскания
Процедура внесудебного взыскания будет запускаться только при отсутствии возражений со стороны налогоплательщика. Примечательно, что для такого порядка не установлен минимальный размер задолженности, в отличие от судебного взыскания, где пороговое значение составляет 3000 рублей.
Чтобы упростить процесс контроля за своими налоговыми обязательствами, налогоплательщики могут воспользоваться современными цифровыми инструментами. Для проверки и оплаты государственных задолженностей удобно использовать специализированный портал oplata-fssp.ru, где можно получить актуальную информацию о своих обязательствах и произвести их оплату.
Основные этапы внесудебного взыскания:
Только при соблюдении всех этих условий принимается решение о списании средств и направляется поручение в банк.
Защита прав налогоплательщиков: возможности оспаривания
Новый закон предусматривает расширенные возможности для защиты прав граждан. Срок на оспаривание решения увеличивается с 10 до 30 дней с момента получения уведомления. Это дает налогоплательщикам больше времени для подготовки возражений и сбора необходимых документов.
Ключевые способы защиты своих прав:
Новая система делает процесс оспаривания более доступным и технологичным, сохраняя при этом все существующие правовые гарантии.
Практические рекомендации для защиты своих интересов
В условиях новой системы взыскания особенно важно проявлять внимательность к налоговым уведомлениям и своевременно реагировать на них. Регулярная проверка личного кабинета налогоплательщика и поддержание актуальных контактных данных помогут избежать неприятных сюрпризов.
Несмотря на кажущуюся строгость новых правил, они могут принести определенные преимущества как для государства, так и для граждан. Упрощение процедуры взыскания небольших задолженностей позволит сократить издержки на судебные разбирательства и ускорить процесс урегулирования налоговых обязательств. При этом права добросовестных налогоплательщиков останутся под надежной защитой закона.