Житель Талицы хвастался татуировками со свастикой и заработал уголовную статью

Posted 18 декабря, 16:39
Published 18 декабря, 16:39
Modified 18 декабря, 16:41
Updated 18 декабря, 16:41
Мужчина 1987 года рождения ранее был неоднократно судим, а за демонстрацию свастики уже получал административное взыскание, но на этом не угомонился, передает пресс-служба регионального СУ СК России.
В апреле и мае 2024 года гражданин взялся за старое: свои татуировки с нацистской символикой он публично показывал людям, за что и заработал новое дело — на этот раз уголовное.
Следователи уже завершили сбор доказательств и направили материалы в суд. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее подростки из Нижнего Тагила устроили нацистский флешмоб в Burger King.