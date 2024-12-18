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Posted 18 декабря, 16:39

Published 18 декабря, 16:39

Modified 18 декабря, 16:41

Updated 18 декабря, 16:41

Четыре года колонии грозит жителю Талицы за демонстрацию свастики

Житель Талицы хвастался татуировками со свастикой и заработал уголовную статью

18 декабря 2024, 16:39
Фото: Изображение Midjourney.

Четыре года колонии грозит жителю Талицы за демонстрацию свастики

В Камышлове перед судом предстанет житель Талицы, который любил показывать публике свои татуировки с нацистской символикой.

Мужчина 1987 года рождения ранее был неоднократно судим, а за демонстрацию свастики уже получал административное взыскание, но на этом не угомонился, передает пресс-служба регионального СУ СК России.

В апреле и мае 2024 года гражданин взялся за старое: свои татуировки с нацистской символикой он публично показывал людям, за что и заработал новое дело — на этот раз уголовное.

Следователи уже завершили сбор доказательств и направили материалы в суд. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее подростки из Нижнего Тагила устроили нацистский флешмоб в Burger King.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Уголовное дело#Камышлов#Талица#СК РФ#Символика#Екатеринбург#Нацизм
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