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Posted 18 декабря, 13:48

Published 18 декабря, 13:48

Modified 18 декабря, 13:50

Updated 18 декабря, 13:50

Жителей Свердловской области предупреждают о падении с неба обломков ракеты

Жителей Свердловской области предупреждают о падении с неба обломков ракеты

18 декабря 2024, 13:48
Фото: 1MI.
После запуска ракеты на Байконуре обломки могут упасть в Карпинске. В Свердловской области жителей предупредили об опасности.

Пресс-служба администрации города Карпинска в Свердловской области сообщает жителям, что 25 декабря им стоит быть осторожными.

На эту дату запланирован пуск с космодрома Байконур «Союза-2-1б», и части ракеты-носителя могут приземлиться недалеко от населенного пункта.

С 22 по 27 декабря местным жителям запрещено находиться в районе поселков Каквинские Печи, Кытлым, Сосновка, а также возле заповедника «Денежкин камень» и чуть севернее горного массива Конжаковский.

Если запуск «Союза» перенесут на 26 декабря, то ограничения могут сдвинуть по датам. Региональные власти предупреждают жителей, что в процессе отсоединения от ракеты частей могут быть слышны громкие звуки и видны вспышки в атмосфере.

Ранее стало известно, что житель Сухого Лога подорвал свою квартиру во время запуска шумовой пиротехники.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Опасность#Предупреждение#Космос#Ракета#Запуск#Екатеринбург#Байконур
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