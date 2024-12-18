Жителей Свердловской области предупреждают о падении с неба обломков ракеты

Posted 18 декабря, 13:48
Published 18 декабря, 13:48
Modified 18 декабря, 13:50
Updated 18 декабря, 13:50
Пресс-служба администрации города Карпинска в Свердловской области сообщает жителям, что 25 декабря им стоит быть осторожными.
На эту дату запланирован пуск с космодрома Байконур «Союза-2-1б», и части ракеты-носителя могут приземлиться недалеко от населенного пункта.
С 22 по 27 декабря местным жителям запрещено находиться в районе поселков Каквинские Печи, Кытлым, Сосновка, а также возле заповедника «Денежкин камень» и чуть севернее горного массива Конжаковский.
Если запуск «Союза» перенесут на 26 декабря, то ограничения могут сдвинуть по датам. Региональные власти предупреждают жителей, что в процессе отсоединения от ракеты частей могут быть слышны громкие звуки и видны вспышки в атмосфере.
Ранее стало известно, что житель Сухого Лога подорвал свою квартиру во время запуска шумовой пиротехники.