Жители Нижнего Тагила рассказали, какой подарок хотят на Новый год

При этом тагильчан, которые желают получить сертификаты на Новый год, в 3,5 раза больше тех, кто собирается их дарить. Среди них 26% мужчин и 32% женщин. Респонденты в возрасте до 35 лет сами дарят сертификаты и хотят получить их в подарок чаще, чем люди более старшего возраста.