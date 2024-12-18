Жители Нижнего Тагила рассказали, какой подарок хотят на Новый год

Posted 18 декабря, 11:20
Published 18 декабря, 11:20
Modified 18 декабря, 11:20
Updated 18 декабря, 11:20
Так, 9% горожан планируют подарить своим близким сертификаты. 66% не рассматривают такой вариант в качестве новогоднего подарка, а 25% еще не определились, что будут дарить, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе сервиса SuperJob.
При этом тагильчан, которые желают получить сертификаты на Новый год, в 3,5 раза больше тех, кто собирается их дарить. Среди них 26% мужчин и 32% женщин. Респонденты в возрасте до 35 лет сами дарят сертификаты и хотят получить их в подарок чаще, чем люди более старшего возраста.
14% горожан, которые зарабатывают до 50 тысяч рублей, хотят дарить сертификаты, а 31% местных жителей с такой зарплатой желают их получить в подарок. Многие респонденты были бы рады сертификатам на покупку косметики, одежды, продовольственных товаров, бытовой техники, а также на услуги в бьюти-сфере.
Напомним, каждый пятый житель РФ не покупает подарки на Новый год. При этом женщины покупают их чаще мужчин.