Жители Нижнего Тагила три дня дышали сероводородом и диоксидом азота

Posted 18 декабря, 06:24
Published 18 декабря, 06:24
Modified 18 декабря, 06:24
Updated 18 декабря, 06:24
Концентрация сероводорода в последний рабочий день минувшей недели, 13 декабря, была зафиксирована на ПНЗ №4 в Тагилстроевском районе на улице Металлургов с 00:40 по 01:00 сероводород 1,1 ПДК, а также с 02:20 сероводород 1,1 ПДК, рассказали в УГМС.
Кроме того, превышения были отмечены утром и днем. Так, в утреннее время тагильчане дышали сероводородом с 07:20 по 09:40 от 1,1 до 1,5 ПДК, а также с 10:20 по 14:20 показатель был на уровне от 1,1 до 2,0.
Днем самая высокая концентрация опасного вещества была в 12:20 на уровне 2,0 ПДК. Во второй половине дня превышение сероводорода было отмечено в промежуток времени от 15:20 по 17:20 от 1,1 до 1,4 ПДК.
В субботу, 14 декабря, в городе превышений ПДК замечено не было. А на следующий день, 15 декабря, в воздухе были сероводород и диоксид азота. Так, сероводород, равный 1,1 ПДК, был зафиксирован в час ночи.
Утром в 7:20, в восемь утра и 20:00 был зафиксирован диоксид азота на ПНЗ №2 в Сухоложском микрорайоне на Гражданской улице. Показатель данного вещества тоже был равен 1,1 ПДК. На этом же пункте были зафиксированы превышения: в 07:40 диоксид азота 1,03 ПДК, в 09:40 диоксид азота 1,03 ПДК, а в 10:20 диоксид азота 1,02 ПДК.
В понедельник, 16 декабря, уровень загрязнения атмосферы был низким. Концентрация диоксида азота, равная 1,1 ПДК, была отмечена ночью на Сухоложском в 3:40. Чуть ранее, в 3:20, показатель был равен 1,02 ПДК.
Напомним, 6 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле был зафиксирован 1,3 ПДК оксида углерода.