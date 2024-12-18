Жители Нижнего Тагила три дня дышали сероводородом и диоксидом азота

Кроме того, превышения были отмечены утром и днем. Так, в утреннее время тагильчане дышали сероводородом с 07:20 по 09:40 от 1,1 до 1,5 ПДК, а также с 10:20 по 14:20 показатель был на уровне от 1,1 до 2,0.