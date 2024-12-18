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Posted 18 декабря, 06:24

Published 18 декабря, 06:24

Modified 18 декабря, 06:24

Updated 18 декабря, 06:24

Жители Нижнего Тагила три дня дышали сероводородом и диоксидом азота

Жители Нижнего Тагила три дня дышали сероводородом и диоксидом азота

18 декабря 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Выбросы
В Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение диоксида азота и сероводорода 13, 15 и 16 декабря 2024 года.

Концентрация сероводорода в последний рабочий день минувшей недели, 13 декабря, была зафиксирована на ПНЗ №4 в Тагилстроевском районе на улице Металлургов с 00:40 по 01:00 сероводород 1,1 ПДК, а также с 02:20 сероводород 1,1 ПДК, рассказали в УГМС.

Кроме того, превышения были отмечены утром и днем. Так, в утреннее время тагильчане дышали сероводородом с 07:20 по 09:40 от 1,1 до 1,5 ПДК, а также с 10:20 по 14:20 показатель был на уровне от 1,1 до 2,0.

Днем самая высокая концентрация опасного вещества была в 12:20 на уровне 2,0 ПДК. Во второй половине дня превышение сероводорода было отмечено в промежуток времени от 15:20 по 17:20 от 1,1 до 1,4 ПДК.

В субботу, 14 декабря, в городе превышений ПДК замечено не было. А на следующий день, 15 декабря, в воздухе были сероводород и диоксид азота. Так, сероводород, равный 1,1 ПДК, был зафиксирован в час ночи.

Утром в 7:20, в восемь утра и 20:00 был зафиксирован диоксид азота на ПНЗ №2 в Сухоложском микрорайоне на Гражданской улице. Показатель данного вещества тоже был равен 1,1 ПДК. На этом же пункте были зафиксированы превышения: в 07:40 диоксид азота 1,03 ПДК, в 09:40 диоксид азота 1,03 ПДК, а в 10:20 диоксид азота 1,02 ПДК.

В понедельник, 16 декабря, уровень загрязнения атмосферы был низким. Концентрация диоксида азота, равная 1,1 ПДК, была отмечена ночью на Сухоложском в 3:40. Чуть ранее, в 3:20, показатель был равен 1,02 ПДК.

Напомним, 6 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле был зафиксирован 1,3 ПДК оксида углерода.

Три дня с превышениями: оксид азота, диоксид азота и сероводород зашкаливали в Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Экология#Город#Воздух#Выбросы#Загрязнение атмосферы#Вредные вещества#УГМС#Екатеринбург#Сероводород#Диоксид азота#Горожане#Загрязнение воздуха
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