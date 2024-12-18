Жюри выбрало победителей национальной экспертной премии в области туризма

Posted 18 декабря, 20:22
Published 18 декабря, 20:22
Modified 18 декабря, 20:22
Updated 18 декабря, 20:22
Жюри выделило самых достойных кандидатов, которые многого добились в сфере туристического бизнеса, путешествий и гостеприимства на уровне всей страны, пишет autopanorama.ru.
Москва была признана лучшей в категории «Место, регион, курорт». Примечательно, что наряду с этим воплощенную в столице инициативу по запуску 3-го и 4-го Московских центральных диаметров признали самой значимой в категории «Инфраструктура». Такой субъект РФ, как Республика Алтай, стал победителем в номинации «Лучший департамент туризма».
В номинации «Гастрономия» жюри отдало равное количество голосов одновременно двум выигравшим претендентам — ресторанам курорта Манжерок и проекту «Арктическая кухня». Важно отметить, что курорт Манжерок был признан лучшим в еще одной категории — «Гостеприимство».
Победителем в категории «Культурная программа» выбран мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята» в Тульской области. Эксперты определили и «Туристическую персону года» — речь идет об авторе и руководителе федерального проекта «Гастрономическая карта России», кураторе Дома российской кухни на ВДНХ Екатерине Шаповаловой.
«Лучший автомобиль для путешествий» по версии жюри — кроссовер из КНР Exeed RX.
Наиболее успешными по версии специального проекта «Протестировано Discovery» были названы цифровой туристический сервис для планирования путешествий RUSSPASS, некоммерческая организация «Туристский информационный центр» Самарской области, китайский Foton Tunland (пикап года) и Tiggo 8 Pro Max (внедорожник года), который стал одной из самых дорогих моделей Chery в России.
Национальная экспертная премия в области туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery впервые была проведена в текущем году. Программа мероприятия включает в себя пять приоритетных номинаций — «Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство», «Культурная программа», а также три специальные номинации — «Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для путешествий».
Статус председателя жюри получил телеведущий Михаил Кожухов. Известно, что жюри состояло из 30 экспертов в области туризма, гастрономии и путешествий.