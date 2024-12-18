Жюри выбрало победителей национальной экспертной премии в области туризма

Москва была признана лучшей в категории «Место, регион, курорт». Примечательно, что наряду с этим воплощенную в столице инициативу по запуску 3-го и 4-го Московских центральных диаметров признали самой значимой в категории «Инфраструктура». Такой субъект РФ, как Республика Алтай, стал победителем в номинации «Лучший департамент туризма».