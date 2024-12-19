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Posted 19 декабря, 06:43

Published 19 декабря, 06:43

Modified 19 декабря, 06:45

Updated 19 декабря, 06:45

В Горном Щите на трассе сгорел автобус с детьми

Автобус с детьми сгорел на трассе под Екатеринбургом

19 декабря 2024, 06:43
Фото: 1MI.

В Горном Щите на трассе сгорел автобус с детьми

Пассажиры сгоревшего в Горном Щите автобуса успели спастись.

Дорожное происшествие случилось в Горном Щите. Рейсовый автобус двигался из Дегтярска в направлении Екатеринбурга, когда в салон повалил дым и машина загорелась.

Пассажиры успели выбежать. После этого пламя уничтожило транспортное средство. По неподтвержденной информации возгорание произошло в моторе из-за поломки.
В тушении пожара было задействовано 10 человек. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, пишет Ural Mash.

Напомним, частный дом и квартира в многоэтажке сгорели в Нижнем Тагиле и ГГО за сутки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Сгорел#Сгорела машина#Екатеринбург#Инцидент
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