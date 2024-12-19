Автобус с детьми сгорел на трассе под Екатеринбургом

Posted 19 декабря, 06:43
Published 19 декабря, 06:43
Modified 19 декабря, 06:45
Updated 19 декабря, 06:45
Дорожное происшествие случилось в Горном Щите. Рейсовый автобус двигался из Дегтярска в направлении Екатеринбурга, когда в салон повалил дым и машина загорелась.
Пассажиры успели выбежать. После этого пламя уничтожило транспортное средство. По неподтвержденной информации возгорание произошло в моторе из-за поломки.
В тушении пожара было задействовано 10 человек. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, пишет Ural Mash.
Напомним, частный дом и квартира в многоэтажке сгорели в Нижнем Тагиле и ГГО за сутки.