Автобус с детьми сгорел на трассе под Екатеринбургом

Пассажиры успели выбежать. После этого пламя уничтожило транспортное средство. По неподтвержденной информации возгорание произошло в моторе из-за поломки.

В тушении пожара было задействовано 10 человек. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, пишет Ural Mash.