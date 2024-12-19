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Posted 19 декабря, 09:58

Published 19 декабря, 09:58

Modified 19 декабря, 10:00

Updated 19 декабря, 10:00

В Екатеринбурге запретят продавать спиртное в Новый год

Без спиртного останутся жители Екатеринбурга в Новый год

19 декабря 2024, 09:58
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге запретят продавать спиртное в Новый год

Запрет на продажу алкоголя будет введен в Екатеринбурге на время праздника, сообщил председатель комитета административных органов Евгений Клюжин.

По его словам, запрет будет касаться центральной части города, пишет ЕАН. На данный момент официальный документ пока еще не опубликован. Также неизвестно, какая именно территория будет попадать под запрет.

Однако, вероятно, совпадать она будет с трезвыми зонами, которые устанавливаются на время проведения массовых мероприятий.

Ранее жители Нижнего Тагила поделились, какие подарки хотели бы получить на Новый год.

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#Ирина Кирилова#Общество#Алкоголь#Запрет#Продажа#Екатеринбург
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