Больше половины свердловских поставщиков еды в школы и детсады работают с нарушениями

Posted 19 декабря, 10:29
Published 19 декабря, 10:29
Modified 19 декабря, 10:30
Updated 19 декабря, 10:30
Всего было проверено 312 поставщиков. Оказалось, что 254 из них работают с нарушениями. В учреждениях также прошли проверки. Было взято 55 проб продукции. В 16 из них выявлено низкое качество.
По результатам проверок Россельхознадзором было выдано 136 предупреждений и 260 предостережений. Также об этом были уведомлены все учреждения, где была найдена некачественная продукция, чтобы они могли ее вернуть.
Ранее в Екатеринбург было завезено 8 тонн печени неизвестного происхождения.