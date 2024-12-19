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Posted 19 декабря, 10:29

Published 19 декабря, 10:29

Modified 19 декабря, 10:30

Updated 19 декабря, 10:30

В Свердловской области у 254 поставщиков еды в школы и детсады найдены нарушения

Больше половины свердловских поставщиков еды в школы и детсады работают с нарушениями

19 декабря 2024, 10:29
Фото: 1MI.

В Свердловской области у 254 поставщиков еды в школы и детсады найдены нарушения

Больше половины поставщиков еды в школы и детские сады Свердловской области работают с нарушениями, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Всего было проверено 312 поставщиков. Оказалось, что 254 из них работают с нарушениями. В учреждениях также прошли проверки. Было взято 55 проб продукции. В 16 из них выявлено низкое качество.

По результатам проверок Россельхознадзором было выдано 136 предупреждений и 260 предостережений. Также об этом были уведомлены все учреждения, где была найдена некачественная продукция, чтобы они могли ее вернуть.

Ранее в Екатеринбург было завезено 8 тонн печени неизвестного происхождения.

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#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Свердловская область#Здоровье#Россельхознадзор#Екатеринбург#Поставщики#Некачественная еда
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