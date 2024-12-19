«Чувствительный вопрос». Путин высказался о попавших в плен военнослужащих

Posted 19 декабря, 13:17
Published 19 декабря, 13:17
Modified 19 декабря, 13:19
Updated 19 декабря, 13:19
Когда военнослужащие СВО попадают в плен или пропадают без вести, их семьям приходится очень нелегко. Им нужно помогать материально, подчеркнул Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 19 декабря.
По его словам, когда боец воюет и получает свое довольствие, вопросов нет. Однако непонятно, что делать, если человек «неожиданно пропадает с радаров».
Это очень чувствительный вопрос для многих. Одно дело, когда человек воюет, там разные виды выплат существуют. <…> Однако не все ясно в тот момент, когда человек внезапно пропадает с радаров. Тогда сразу возникает вопрос поддержки семей таких бойцов. Надо сократить сроки принятия решений по выплатам. Правительству и Минобороны нужно принять решения, как компенсировать часть выплат родным солдат, — сказал Путин.
Президент также рассказал, что идея программы «Время героев» зародилась у него во время встречи с бойцами-участниками СВО.