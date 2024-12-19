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Posted 19 декабря, 13:17

Published 19 декабря, 13:17

Modified 19 декабря, 13:19

Updated 19 декабря, 13:19

Владимир Путин поручил разобраться с выплатами попавшим в плен бойцам СВО

«Чувствительный вопрос». Путин высказался о попавших в плен военнослужащих

19 декабря 2024, 13:17
Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин поручил разобраться с выплатами попавшим в плен бойцам СВО

Семьям, в которых бойцы СВО попали в плен, необходимо оказывать всемерную поддержку. В частности, компенсировать им часть выплат. Проработкой этого вопроса уже занимается Минобороны.

Когда военнослужащие СВО попадают в плен или пропадают без вести, их семьям приходится очень нелегко. Им нужно помогать материально, подчеркнул Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 19 декабря.

По его словам, когда боец воюет и получает свое довольствие, вопросов нет. Однако непонятно, что делать, если человек «неожиданно пропадает с радаров».

Это очень чувствительный вопрос для многих. Одно дело, когда человек воюет, там разные виды выплат существуют. <…> Однако не все ясно в тот момент, когда человек внезапно пропадает с радаров. Тогда сразу возникает вопрос поддержки семей таких бойцов. Надо сократить сроки принятия решений по выплатам. Правительству и Минобороны нужно принять решения, как компенсировать часть выплат родным солдат, — сказал Путин.

Президент также рассказал, что идея программы «Время героев» зародилась у него во время встречи с бойцами-участниками СВО.

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