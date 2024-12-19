Эксперт ОНФ рассказала, как орфанным пациентам отстоять свое право на лекарства

Posted 19 декабря, 06:05
Published 19 декабря, 06:05
Modified 19 декабря, 06:05
Updated 19 декабря, 06:05
Что можно предпринять, чтобы отстоять своё право на оригинальную терапию, в эфире Общественной службы новостей рассказала заместитель председателя Общественного совета при Министерстве здравоохранения Новосибирской области, эксперт ОНФ Галина Коренева.
«Информация о том, что 15 ноября этого года была зарегистрирована „Трилекса“ и мгновенно осуществилась закупка по заявке „Круга добра“ данного препарата, повергла в шок не только родителей и пациентов с муковисцидозом, но и остальных людей с редкими заболеваниями. Это тревога, этот шок обоснован. В мире нет никакой информации об этом препарате, информации о его эффективности тоже нет — это беспрецедентный случай».
Чтобы отстоять свое право на оригинальную терапию возможны три пути — категоричный отказ от приема дженерика, согласие на прием дженерика и фиксирование нежелательных последствий, а также, наиболее безопасный вариант, подчеркнула Галина Коренева, получение препарата по жизненным показаниям по торговому наименованию.