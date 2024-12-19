Эксперт ОНФ рассказала, как орфанным пациентам отстоять свое право на лекарства

Чтобы отстоять свое право на оригинальную терапию возможны три пути — категоричный отказ от приема дженерика, согласие на прием дженерика и фиксирование нежелательных последствий, а также, наиболее безопасный вариант, подчеркнула Галина Коренева, получение препарата по жизненным показаниям по торговому наименованию.