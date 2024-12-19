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Posted 19 декабря, 06:05

Published 19 декабря, 06:05

Modified 19 декабря, 06:05

Updated 19 декабря, 06:05

Эксперт ОНФ рассказала, как орфанным пациентам отстоять свое право на лекарства

Эксперт ОНФ рассказала, как орфанным пациентам отстоять свое право на лекарства

19 декабря 2024, 06:05
Фото: 1MI.
Вопрос замены оригинальных препаратов дженериками остро стоит в пациентском сообществе орфанников. По мнению некоторых представителей этого сообщества, замена может приводить к ухудшению ремиссии пациентов.

Что можно предпринять, чтобы отстоять своё право на оригинальную терапию, в эфире Общественной службы новостей рассказала заместитель председателя Общественного совета при Министерстве здравоохранения Новосибирской области, эксперт ОНФ Галина Коренева.

«Информация о том, что 15 ноября этого года была зарегистрирована „Трилекса“ и мгновенно осуществилась закупка по заявке „Круга добра“ данного препарата, повергла в шок не только родителей и пациентов с муковисцидозом, но и остальных людей с редкими заболеваниями. Это тревога, этот шок обоснован. В мире нет никакой информации об этом препарате, информации о его эффективности тоже нет — это беспрецедентный случай».

Чтобы отстоять свое право на оригинальную терапию возможны три пути — категоричный отказ от приема дженерика, согласие на прием дженерика и фиксирование нежелательных последствий, а также, наиболее безопасный вариант, подчеркнула Галина Коренева, получение препарата по жизненным показаниям по торговому наименованию.

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