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Posted 19 декабря, 13:29

Published 19 декабря, 13:29

Modified 19 декабря, 13:31

Updated 19 декабря, 13:31

Угрозу взрыва на УВЗ в Нижнем Тагиле назвали фейком

Фейк: на тагильском УВЗ прокомментировали угрозу взрыва

19 декабря 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney.

Угрозу взрыва на УВЗ в Нижнем Тагиле назвали фейком

Сообщения об угрозе взрыва начали получать работники тагильского «Уралвагонзавода». Однако на предприятии назвали эту информацию фейковой.

В редакцию TagilCity.ru также обратилось несколько жителей города.

Утром рядом с УВЗ была полиция, несколько экипажей стояло возле входа. Похоже, проводили проверку или искали какого-то человека. Скорее всего, это связано с каким-то нарушением, но выглядело все довольно серьезно. И лица у них тоже серьезные были, — написала Галина.

В соцсетях предприятия также опубликованы скриншоты с угрозами взрыва. Неизвестные пишут о необходимости срочной эвакуации и сообщают, что до детонации осталось всего несколько минут.

Фото: Группа «Уралвагонзавод» ВКонтакте

Однако в пресс-службе УВЗ сообщили, что это фейк и считают, что это просто попытки привлечь внимание перед прямой линией Владимира Путина.

Официальные уведомления УВЗ не распространяются через социальные сети, — отметили на предприятии.

Напомним, что летом 2024 года в Свердловской области распространялись фейки о заминированных предметах на улицах.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Эксклюзив#Полиция#Скорая помощь#Свидетели#УВЗ#18+#Екатеринбург
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