Фейк: на тагильском УВЗ прокомментировали угрозу взрыва

Posted 19 декабря, 13:29
Published 19 декабря, 13:29
Modified 19 декабря, 13:31
Updated 19 декабря, 13:31
В редакцию TagilCity.ru также обратилось несколько жителей города.
Утром рядом с УВЗ была полиция, несколько экипажей стояло возле входа. Похоже, проводили проверку или искали какого-то человека. Скорее всего, это связано с каким-то нарушением, но выглядело все довольно серьезно. И лица у них тоже серьезные были, — написала Галина.
В соцсетях предприятия также опубликованы скриншоты с угрозами взрыва. Неизвестные пишут о необходимости срочной эвакуации и сообщают, что до детонации осталось всего несколько минут.
Однако в пресс-службе УВЗ сообщили, что это фейк и считают, что это просто попытки привлечь внимание перед прямой линией Владимира Путина.
Официальные уведомления УВЗ не распространяются через социальные сети, — отметили на предприятии.
Напомним, что летом 2024 года в Свердловской области распространялись фейки о заминированных предметах на улицах.