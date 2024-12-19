Где посмотреть прямую линию Путина

Posted 19 декабря, 07:10
Published 19 декабря, 07:10
Modified 19 декабря, 07:12
Updated 19 декабря, 07:12
Данный эфир будет транслироваться на центральных каналах и на их сайтах.
Так, конференцию покажут на Первом канале, «России 1», НТВ и других ТВ-каналах. Кроме того, для россиян будет возможность прослушать на радиоволнах «Вести FM», «Радио Россия» и «Маяк».
В интернете трансляция также продемонстрируют в Telegram-канале Кремля и в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.
Эфир стартует в 12:00 по московскому времени.
Напомним, перед стартом прямой линии редакция TagilCity.ru узнала, какие вопросы задавали президенту жители Свердловской области.