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Posted 19 декабря, 07:10

Published 19 декабря, 07:10

Modified 19 декабря, 07:12

Updated 19 декабря, 07:12

Где посмотреть прямую линию Путина

Где посмотреть прямую линию Путина

19 декабря 2024, 07:10
Фото: 1MI.
19 декабря 2024 года в РФ пройдет пресс-конференция президента Владимира Путина. Рассказываем, в каких СМИ и соцсетях она будет транслироваться.

Данный эфир будет транслироваться на центральных каналах и на их сайтах.

Так, конференцию покажут на Первом канале, «России 1», НТВ и других ТВ-каналах. Кроме того, для россиян будет возможность прослушать на радиоволнах «Вести FM», «Радио Россия» и «Маяк».

В интернете трансляция также продемонстрируют в Telegram-канале Кремля и в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

Эфир стартует в 12:00 по московскому времени.

Напомним, перед стартом прямой линии редакция TagilCity.ru узнала, какие вопросы задавали президенту жители Свердловской области.

На Вагонке в Нижнем Тагиле появилось освещение после обращения жителей к Путину
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