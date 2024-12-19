Губернатор Куйвашев: «Прошу отслеживать поручения президента»

Posted 19 декабря, 14:37
Published 19 декабря, 14:37
Modified 19 декабря, 14:39
Updated 19 декабря, 14:39
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после окончания большой пресс-конференции Владимира Путина призвал областных чиновников и народных избранников отследить поручения президента. Заявление главы региона опубликовали на официальном портале.
Множество вопросов задали жители с территорий, — сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. — Все (муниципальные и региональные служащие на местах — прим.ред.) должны быть готовы оперативно реагировать.
Во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» вопросы звучали от жителей из разных регионов страны: республики Коми, ЯНАО, Нижнего Новгорода и других субъектов. В начале выступления главы государства журналисты, ведущие пресс-конференцию, отметили, что благодаря прямым эфирам с губернаторами часть вопросов снимается на региональном уровне.
Ранее Евгений Куйвашев дал коммунальным службам региона поручения на новогодние праздники.