Губернатор Куйвашев: «Прошу отслеживать поручения президента»

Во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» вопросы звучали от жителей из разных регионов страны: республики Коми, ЯНАО, Нижнего Новгорода и других субъектов. В начале выступления главы государства журналисты, ведущие пресс-конференцию, отметили, что благодаря прямым эфирам с губернаторами часть вопросов снимается на региональном уровне.