tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 14:37

Published 19 декабря, 14:37

Modified 19 декабря, 14:39

Updated 19 декабря, 14:39

Губернатор Куйвашев призвал чиновников отследить поручения Владимира Путина

Губернатор Куйвашев: «Прошу отслеживать поручения президента»

19 декабря 2024, 14:37
Фото: Департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Куйвашев призвал чиновников отследить поручения Владимира Путина

После прямой линии президента губернатор Свердловской области дал поручения местным властям.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после окончания большой пресс-конференции Владимира Путина призвал областных чиновников и народных избранников отследить поручения президента. Заявление главы региона опубликовали на официальном портале.

Множество вопросов задали жители с территорий, — сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. — Все (муниципальные и региональные служащие на местах — прим.ред.) должны быть готовы оперативно реагировать.

Во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» вопросы звучали от жителей из разных регионов страны: республики Коми, ЯНАО, Нижнего Новгорода и других субъектов. В начале выступления главы государства журналисты, ведущие пресс-конференцию, отметили, что благодаря прямым эфирам с губернаторами часть вопросов снимается на региональном уровне.

Ранее Евгений Куйвашев дал коммунальным службам региона поручения на новогодние праздники.

Читайте также:
«Дефицит специалистов есть»: Евгений Куйвашев об образованииКуйвашев заявил о поддержке развития киберспорта в Свердловской областиКуйвашев рассказал о благоустройстве Академического района в Екатеринбурге
Евгений Куйвашев попросил кабмин решить вопросы, не прозвучавшие в эфире прямой линии
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Прямая линия#Президент#Губернатор#Евгений Куйвашев#Поручение#Путин#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика