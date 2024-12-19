«Хочется движухи». Владимир Путин объяснил рост напряженности в мире

Posted 19 декабря, 09:31
Published 19 декабря, 09:31
Modified 19 декабря, 09:33
Updated 19 декабря, 09:33
В последние годы мир лихорадит неслучайно. Владимир Путин, открывая ежегодную пресс-конференцию в четверг, 19декабря, рассказал, в чем, по его мнению, причина не стабильности в мире.
Хочется движухи! Как только начинается движуха, все свистит у виска — и секунды, и пули. Так нам страшно, ужас! — отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что все конфликты в итоге упираются в экономику.
В 12:00 по московскому времени стартовала прямая линия с президентом.