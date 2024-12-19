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Posted 19 декабря, 09:31

Published 19 декабря, 09:31

Modified 19 декабря, 09:33

Updated 19 декабря, 09:33

«Хочется движухи». Владимир Путин объяснил рост напряженности в мире

«Хочется движухи». Владимир Путин объяснил рост напряженности в мире

19 декабря 2024, 09:31
Фото: tagilcity.ru.
Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил, почему в мире в последние годы многие регионы мира лихорадит.

В последние годы мир лихорадит неслучайно. Владимир Путин, открывая ежегодную пресс-конференцию в четверг, 19декабря, рассказал, в чем, по его мнению, причина не стабильности в мире.

Хочется движухи! Как только начинается движуха, все свистит у виска — и секунды, и пули. Так нам страшно, ужас! — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что все конфликты в итоге упираются в экономику.

В 12:00 по московскому времени стартовала прямая линия с президентом.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Владимир Путин#Прямая линия#Президент#Екатеринбург
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