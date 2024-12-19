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Posted 19 декабря, 04:34

Published 19 декабря, 04:34

Modified 19 декабря, 04:36

Updated 19 декабря, 04:36

Водитель автомобиля ВАЗ погиб в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Иномарка Ford влетела в ВАЗ на трассе под Екатеринбургом

19 декабря 2024, 04:34
Фото: 1MI.

Водитель автомобиля ВАЗ погиб в ДТП на трассе под Екатеринбургом

47-летний водитель Ford попал в аварию с автомобилем ВАЗ на трассе Екатеринбург — Курган. Один человек погиб.

Мужчина, сидевший за рулем иномарки, потерял управление во время обгона, в результате чего он влетел в другой легковой автомобиль, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В случившейся аварии пострадал 41-летний мужчина, который являлся жителем Каменска-Уральского. Его отвезли в медучреждении, где он скончался. Водитель Ford в момент ЧП был в трезвом состоянии.

Напомним, 18 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле водитель грузовика сбил девушку. Пострадавшую отвезли в медучреждение.

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