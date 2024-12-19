Иномарка Ford влетела в ВАЗ на трассе под Екатеринбургом

Posted 19 декабря, 04:34
Published 19 декабря, 04:34
Modified 19 декабря, 04:36
Updated 19 декабря, 04:36
Мужчина, сидевший за рулем иномарки, потерял управление во время обгона, в результате чего он влетел в другой легковой автомобиль, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В случившейся аварии пострадал 41-летний мужчина, который являлся жителем Каменска-Уральского. Его отвезли в медучреждении, где он скончался. Водитель Ford в момент ЧП был в трезвом состоянии.
Напомним, 18 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле водитель грузовика сбил девушку. Пострадавшую отвезли в медучреждение.